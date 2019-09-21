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В США признали невозможность систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco

17:22 21.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Пентагон признал, что полностью защититься от атак беспилотников невозможно. Ни одна из систем противовоздушной обороны (ПВО) не смогла бы остановить атаку, подобную той, которой подверглись объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд на совместном брифинге с главой Минобороны США Марком Эспером. 

По  словам Данфорда, снизить риск нападения дронов «или других атак, которые могут исходить из Ирана», позволит многоуровневая система оборонных возможностей, пишет РБК.

При этом США уже договорились с Саудовской Аравией о поставках дополнительных средств защиты от нападения с воздуха.

14 сентября на двух крупнейших предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на месторождении Абкайк произошли пожары, которые стали следствием атаки, совершенной с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако США обвиняли в произошедшем Иран.

 

Темы: Саудовская Аравия, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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21.09.2019, 19:25
Гость: Alex202

Не могли не то что защитить, а даже прицелиться. Система свой чужой сигналила что свой.
21.09.2019, 18:32
Гость: andrei_nekrasov

Следует , быть может , отметить в очередной раз , что основное свойство либеральных СМИ - говорить о чем угодно , только не о главном . А главное в вопросе о ПВО или ПРО - это правда о действительной сособности Ирана ответить на любое нападение , грозящее полной инвалидностью персам . Сегодня любая страна , имеющая реактор , может слепить атомную бомбу из плутония . Все американские санкции касаются только центрифуг , т . е . урана . В Иране сколько угодно подземелий с проточной водой . Давно уже можно было построить пяток - десяток заводов и клепать запалы для водородных бомб, т , е, атомные бомбы . Главный вопрос - является ли ядерная программа КНДР совместной. Поделился ли папаша КИМ своим богатством с Ираном . Если ДА ,то очередная проверка способности США отразить атаку Ирана на Израиль возвращает нас к середине семидесятыз, когда американцы в первый раз сообщили миру о своей способности сбивать не какие - то тихоходные дроны , а боеголовки ракет, идущие на гипперзвуковых скоростях. Действительно , есть о чем подумать секретным службам братьев по разные стороны океана.
21.09.2019, 18:22
Гость: Пилот

Военная провокация была спланирована штатами поэтому атаковавшие саудитов беспилотники принадлежали штатам и поэтому ПВО тоже из штатов их пропустила намеренно, чтобы провокация удалась. С300 или С400 бесполезна против беспилотников, она заточена на баллистические ракеты и самолеты и крайне нерационально пулять дорогими ракетами по дешёвым фанерным беспилотникам. На серьезную угрозу от беспилотников никто не рассчитывал, поэтому специально против них системы ПВО никто не разрабатывал. А получилось как в войну использовали ПО-2 (У-2) простой фанерный самолетик.
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