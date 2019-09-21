В США признали невозможность систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco

17:22

Пентагон признал, что полностью защититься от атак беспилотников невозможно. Ни одна из систем противовоздушной обороны (ПВО) не смогла бы остановить атаку, подобную той, которой подверглись объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд на совместном брифинге с главой Минобороны США Марком Эспером.

По словам Данфорда, снизить риск нападения дронов «или других атак, которые могут исходить из Ирана», позволит многоуровневая система оборонных возможностей, пишет РБК.

При этом США уже договорились с Саудовской Аравией о поставках дополнительных средств защиты от нападения с воздуха.

14 сентября на двух крупнейших предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на месторождении Абкайк произошли пожары, которые стали следствием атаки, совершенной с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако США обвиняли в произошедшем Иран.