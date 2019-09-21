Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии

19:32

Подготовка к проведению возможной операции в Сирии завершена, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы завершили подготовку [к возможной операции] вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США [в Сирии], но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям. Я говорил [президенту США Дональду] Трампу, что [Вашингтон] направлял тысячи грузовиков с оружием. Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даете его бесплатно террористическим группировкам", - приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган подверг критике Соединенные Штаты за поддержку коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС). "В настоящее время регион практически полностью очищен от террористов "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ экстремистской организации "Исламское государство"). Теперь вы выдумали новую организацию под названием "Сирийские демократические силы". На деле же она ничем не отличается от СНС ("Силы народной самообороны" - прим. ред.) и ДС (партия "Демократический союз" - прим. ред.)", - заявил турецкий лидер.

Анкара считает СНС сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).