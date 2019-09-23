Президентский сговор. О чем Трамп негласно договорился с Зеленским

Трамп и Зеленский готовятся к первой встрече на фоне громкого международного скандала

Фото с сайта ruspravda.info

В конце июля, когда президент США Дональд Трамп набирал по телефону украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы поздравить того с итогами выборов в Верховную раду, он, вероятно, и не думал, что этот звонок изрядно подпортит его репутацию и доведет дело до международного скандала.

Все начиналось с протокольных событий: пресс-службы обеих стран, как водится, описали итоги разговора по заготовленным шаблонам с общими фразами.

В частности, указывалось, что Трамп подтвердил «неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины» и готовность Вашингтона всесторонне способствовать реализации Киевом программы реформ. Зеленский же, в свою очередь, «поблагодарил Трампа за ведущую роль США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию». Ну и наконец, оба лидера договорились обсудить перспективы американо-украинского сотрудничества во время визита Зеленского в США.

Подобные новости быстро сошли с полос информационных агентств и, казалось бы, инфоповод был исчерпан. Однако телефонный звонок вновь всплывет через два месяца и уже не будет сходить со страниц ведущих изданий, не только американских. Все началось с релиза на сайте комитета Палаты представителей США по разведке. В нем говорилось, что демократы начали широкомасштабное расследование связей Трампа… нет, на этот раз не с Россией, а с Украиной. По их версии, президент, его адвокат Рудольф Джулиани и другие лица из окружения Трампа могли повлиять на украинскую власть, чтобы Киев помог главе государства переизбраться на второй срок.

В своем обращении демократы потребовали от Белого дома предоставить документы, связанные с попытками Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента». Речь шла, конечно же, о кандидате Джозефе Байдене, который ранее объявил о своем участии в президентской гонке 2020 года.

Донос на президента

20 сентября The Washington Post сообщила, что разведка США обеспокоилась из-за июльского разговора Трампа с Зеленским. Как утверждалось, на американского лидера пожаловался некий сотрудник разведки. Якобы Трамп дал некое «обещание», из-за которого разведслужбам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Сама жалоба была подана еще 12 августа, но разведка не разглашала, против кого она направлена. Генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон, который изучил содержание доноса, посчитал ее правдоподобной и важной. Он присвоил бумаге срочный статус, который разрешает раскрыть его содержание комитетам по разведке обеих палат Конгресса США.

Однако на пути к разглашению информации встал шеф Аткинсона — и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр, он отказался передать жалобу Конгрессу. Вместо этого чиновник обратился за советом в Минюст, где заявили, что раскрывать содержание документа конгрессменам вовсе не обязательно, потому что жалоба не касается сотрудника разведки и, соответственно, не входит в компетенцию Магуайра. Несмотря на это, Аткинсон не согласился с позицией министерства и уведомил Конгресс о существовании жалобы, не раскрывая при этом ее содержания.

Хотя точной официальной информации о сути доноса нет до сих пор, демократы в Палате представителей США сразу пришли к выводу, что под видом борьбы с коррупцией глава государства пытался принудить Киев вести политически мотивированные расследования против своих оппонентов.

Примечательно, что лично Байден заявлял, что в 2016-м настаивал на отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, чиновник не стремился бороться со взяточниками. Между тем сам Шокин уверял, что работал очень даже старательно и даже расследовал деятельность в стране нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер. Спустя некоторое время дело было закрыто.

После этих сообщений адвокат Трампа Рудольф Джулиани по сути подтвердил, что просил новые украинские власти возобновить расследование против Джо Байдена. Однако не по поводу его сына, а в связи с возможным вмешательством Киева в президентские выборы в США на стороне Хиллари Клинтон.

«Совершенно прекрасная беседа»

После разгоревшегося скандала Трампа призвали раскрыть содержание разговора с Зеленским, и в первых рядах требующих этого был, конечно, Байден.

«Если эти сообщения являются правдой, то действительно для желания президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать нашу страну нет границ», — написал он в своем Twitter. Демократ подчеркнул, что действия Трампа подталкивали Киев к нарушению верховенства закона ради извлечения политической выгоды. Также, по его словам, поведение президента превращает американские государственные институты «в орудие личной мести». Как подчеркнул Байден, глава государства должен как минимум опубликовать расшифровку разговора, чтобы американцы сами сделали выводы.

Ответ от Дональда Трампа не пришлось долго ждать. В тот же день он обратился к общественности через свой микроблог. Не став публиковать подробности, президент охарактеризовал июльский диалог как «совершенно прекрасную и обычную беседу». Глава государства подчеркнул, что ничего не было сделано с его стороны неверно. Чуть позже Трамп добавит, что беседа с Зеленским главным образом носила «поздравительный характер».

Что же касается обвинений, то президент списал все на «фейкньюз» и происки демократов. Последних он укорил в том, что они отказываются говорить о требовании Джозефа Байдена к Украине уволить их прокурора, который вел разбирательство в отношении его сына. По версии Трампа, Байден пригрозил в противном случае прекратить оказывать помощь Киеву.

Распространение слухов о сути разговора Трампа с Зеленским вновь подтолкнуло его противников заговорить о процедуре импичмента. Потребовал его не Байден, а другие демократы, которые, как и он, борются за выдвижение на пост президента от Демократической партии США.

В СМИ писали, что новые обвинения даже серьезнее тех, что расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер (тогда речь шла о возможных связах Трампа с Россией и воспрепятствовании правосудию), так как в данном случае президент использовал свои служебные полномочия ради личной выгоды. Разговоры о том, что, по решению Дональда Трампа, Украине выделены 250 миллионов долларов на военные цели — по мнению колумниста Washington Post, это может быть скрытая форма взятки. При этом он утверждает, что подобный инцидент подходит под третье из названных в Конституции США оснований для импичмента — совершению «серьезных преступлений и правонарушений».

Выбор Зеленского

В поддержку Дональда Трампа 20 сентября выступили в МИД Украины. Новоиспеченный глава ведомства Вадим Пристайко опроверг сообщения о том, что американский лидер во время телефонного разговора оказывал давление на Зеленского. При этом он констатировал, что Украину, «к сожалению», пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

«Те люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США», — заявил министр в интервью hromadske.

Пристайко также добавил, что Зеленский имеет право на то, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право «получать» эту информацию в США.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на которые надо было давать довольно серьезные ответы», — заключил министр.

На фоне всех этих событий внимание СМИ теперь приковано к неофициальной встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В Нью-Йорке на Генассамблее ООН они впервые встретятся друг с другом очно.

Сам того не подозревая, Трамп поставил Зеленского перед непростым выбором: поддержать действующего американского лидера и вместе с тем республиканцев, либо же «слить» Дональда Трампа, встав на сторону демократов. Петр Порошенко уже плел подобные интриги и даже нелицеприятно публично высказывался в адрес Трампа в ходе прошлой президентской гонки. Однако ставка не сыграла, Трамп стал президентом, а Порошенко, «сев в лужу», долгое время не знал, как смотреть в глаза новому хозяину Белого дома. Как теперь поступит Зеленский?