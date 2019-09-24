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Виктор Янукович планирует вернуться на Украину

11:20 24.09.2019
Фото с сайта 24smi.org
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Экс-президент Украины Виктор Янукович планирует вернуться на Украину.

Как рассказал адвокат Януковича Виталий Сердюк украинскому "Пятому каналу", сейчас защита делает все, чтобы это стало возможным.

"Он сейчас временно находится на территории Российской Федерации", - заявил адвокат, добавив, что Янукович поставил задачи "обеспечить привлечение к ответственности виновных" в ситуации с Крымом, а также в "совершении антиконституционного захвата власти и государственного переворота".

22 февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти тогдашнего президента страны Виктора Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь.

В конце января текущего года Облонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Защита экс-президента подали апелляционные жалобы на приговор, заявляя, что судебный процесс являлся "политическим заказом".

Темы: Украина, Виктор Янукович
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 17:56
Гость: "Отважному" капитану аварийного судна:

Дав дёру, присягу нарушил беглец!
На что же теперь претендует наглец?
"Глава", свою шкурку спасая панически,
Её предпочёл Украине фактически...
24.09.2019, 17:21
Гость: stalker

Скатертью дорога. И вообще, приезжать не стоило.
24.09.2019, 17:03
Гость: Товарищ Сухов

Давай Витек, дерзай! Все пауки уже в банке, тебя заждались!
Все комментарии (10)
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