Создатель сайта «Миротворец» Антон Геращенко назначен замглавы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вытер ноги о своих избирателей, права человека и мнение Евросоюза

После захвата власти на Украине партия «Слуга народа» пробила очередное дно, назначив заместителем главы силового ведомства человека, поддерживающего ИГИЛ* и призывающего к расправам над журналистами ведущих мировых изданий.



Антон Геращенко. Фото с сайта wikimedia.org

Кабинет министров Украины сегодня принял шокирующее решение. При формировании аппарата главы МВД Арсена Авакова его заместителем был назначен Антон Геращенко, который еще во времена Петра Порошенко обрел печальную известность как создатель сайта «Миротворец»** и один из инициаторов политических репрессий на Украине.

Это решение стало плевком в лицо всем украинцам, наивно голосовавшим за Владимира Зеленского и «Слугу народа» ради мира и ухода от милитаристско-националистического дискурса в политике государства.

Антон Геращенко – один из наиболее ярких представителей той команды, которая пришла к власти на Украине в результате победы Майдана. Опыта какой-либо созидательной деятельности у этого человека практически нет.

Заканчивая обучение в Харьковском национальном экономическом университете в далеком 1999 году, Антон менее года проработал в «Харькооблэнерго». Работать ему, очевидно, не понравилось. И после завершения учебы он подался в политику, присоединившись к набиравшим тогда популярность на Украине «оранжевым» силам.

В 2002 году после четырех неудачных попыток он стал депутатом Харьковского горсовета, а в 2005-м, сразу после победы в третьем туре президентских выборов Виктора Ющенко, самым молодым председателем Красноградской райгосдаминистрации Харьковской области (на момент назначения ему было 26 лет).

Протекцию Антону составил ставший при Ющенко губернатором Харьковщины Арсен Аваков. Покинул должность главы района Геращенко синхронно со своим шефом в 2010 году – после победы на выборах президента Виктора Януковича.

Шанс вернуться во власть Антон получил на волне Майдана. После назначения Авакова министром внутренних дел Геращенко стал его помощником. А затем по спискам партии Арсения Яценюка «Народный фронт» прошел в Верховную раду.

Уже в 2014 году Геращенко презентовал свое любимое детище – сайт «Миротворец», на котором были размещены личные данные всех людей, общественная позиция которых не устраивала киевский режим. Причем вне зависимости от гражданства.

Найти себя на сайте могли активисты украинского «Антимайдана», члены крымской самообороны, ополченцы Донбасса, посещающие Крым российские туристы, работающие в Донецке журналисты ведущих информационных агентств мира и любые люди, неодобрительно отзывавшиеся об украинской власти.

Вскоре после появления на «Миротворце» были убиты видный украинский оппозиционный интеллектуал, писатель Олесь Бузина и экс-парламентарий Олег Калашников, призывавший несмотря ни на что праздновать на Украине День Победы.

Формально большинство людей, данные которых команда Геращенко размещала на сайте, никак не нарушали украинское законодательство. Но это никого не смущало.

Непонятно, на каких основаниях украинские силовики (в частности, пограничники и полицейские), судя по сообщениям СМИ, стали «пробивать» людей, документы которых к ним попадали на проверку, через базы «Миротворца» и передавать их сотрудникам спецслужб.

Кроме того, жертвы «Миротворца» стали подвергаться неофициальному преследованию и угрозам. На сайте начали массово всплывать данные, официально считающиеся на Украине конфиденциальными. Это указывало на то, что свои базы администраторам сайта целенаправленно сливали МВД, МИД и спецслужбы.

Таким образом, решалась двойная задача. С одной стороны, создавался механизм сильного морального давления на неугодных (например, респектабельному немецкому журналисту вряд ли понравится, если ему начнет угрожать по телефону украинский неоднократно судимый за тяжкие преступления скинхед, знающий его домашний адрес). С другой – все это развязывало руки силовикам.

Номинально на основании одних только оппозиционных высказываний включить человека в базу официально разыскиваемых лиц вроде бы нельзя. Но можно неофициально разместить данные человека на сайте «Миротворец», неофициально задержать его «до выяснения», а потом неофициально передать его украинским спецслужбам, которые выбьют и запишут на видео необходимые им признания.

В мае 2016 года произошел грандиозный скандал. Тогда на «Миротворец» выложили целую «пачку» данных (свыше 4000 профилей) журналистов ведущих мировых СМИ, аккредитованных в ДНР. Это стало грубейшим нарушением международных норм – так как журналисты во всем мире вольны получать информацию от всех сторон вооруженных конфликтов.

Фактически Геращенко и его покровители переплюнули даже террористические группировки. Украина подверглась ожесточенной критике со стороны журналистского сообщества и международных организаций.

На фоне скандала на сайте появилось сообщение о закрытии, а на его создателей даже было заведено «безличное» уголовное дело. Однако уже через несколько дней «Миротворец» заработал как ни в чем не бывало. И работает до сих пор, несмотря даже на то, что его несколько раз требовало закрыть правительство Германии.

В России сайт официально был признан экстремистским ресурсом.

Впрочем, деятельность Геращенко не ограничивалась одним только «Миротворцем». В 2015 году он призвал украинцев и россиян к сотрудничеству с ИГИЛ* - сбору и размещении в свободном доступе данных участвующих в операции на территории Сирии военнослужащих РФ, с тем, чтобы международные террористы могли расправляться с ними и их семьями. В связи с этим на него в России было возбуждено уголовное дело.

Также Геращенко инициировал привлечение к уголовной ответственности людей, не желающих принимать участие в мобилизации. Он же обращался к парламенту и правительству Украины с предложением официально свернуть свободу слова, введя на законодательном уровне контроль правящего режима над СМИ.

Также Геращенко, судя по всему, пытался организовать травлю украинского медиаэксперта Анатолия Шария в связи с фейковыми обвинениями в педофилии – правда, эта «операция» с треском провалилась, а ее участники на территории Евросоюза благодаря адвокатам журналиста были привлечены к правовой ответственности.

В 2018 году антикоррупционные органы Украины получили информацию о том, что Геращенко участвует в схемах по незаконному обогащению, и на него даже было вроде бы возбуждено уголовное дело. Однако эта история так ничем и не закончилась...

Несмотря на то, что Аваков и его оруженосец Геращенко годами служили верной опорой милитаристско-неонацистскому режиму Петра Порошенко, в начале 2019 года они стремительно «переобулись» и выступили против теряющего власть украинского лидера. Геращенко даже публично призвал органы местной власти игнорировать незаконные требования Порошенко.

Параллельно создатель «Миротворца» стал появляться на мероприятиях праволиберального движения «Люди важны», основателем которого является Алексей Гончарук (нынешний премьер-министр Украины от партии «Слуга народа»). Тогда же начались сетевые споры.

Одни эксперты предсказывали дальнейший карьерный рост Геращенко в команде Владимира Зеленского, другие тказывались в это верить, утверждая, что Антон - слишком токсичная фигура, которая может больно ударить по рейтингу президента-комика.

И вот теперь мы видим, что Зеленский занял еще более маргинальные нацистские и милитаристские позиции, чем его предшественник. Геращенко будет отвечать в МВД за взаимодействие с парламентом, разработку нормативных документов и информационную деятельность.

Впрочем, «новая власть» успела «морально подготовить» общественность к скандальному назначению. За день до этого обвиняемого в убийстве писателя Олеся Бузины радикала Андрея Медведько избрали в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины.

Вслед за заявлениями об отказе вносить в конституцию предусмотренный Минскими договоренностями особый статус Донбасса, наращиванием военных расходов и призывами захватить Крым, Владимир Зеленский стал вводить в свою команду лиц, с которыми предпочитал держать дистанцию, опасаясь за свою репутацию, даже Петр Порошенко.

Из символа надежды наивных украинских избирателей на мир новый президент Незалежной уверенно трансформируется в персонажа вроде Иди Амина и Бокассы...

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

**Экстремистский ресурс, запрещенный в РФ