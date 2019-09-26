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США расширили санкции против России

22:40 26.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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США расширили санкционный список против России,  внеся в него  троих россиян за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии, пять судов и одну компанию.

В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как утверждается, является "подставной компанией" "Совфрахта", а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черный список также внесены суда "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077, сообщает ТАСС.

Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".

Непосредственным поводом для применения санкций названа "поддержка правительства Асада".

Как заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, Вашингтон намерен и далее действовать в целях лишения "доступа к международной финансовой системе" тех юридических и физических лиц, которые пытаются действовать в обход режимов американских санкций, в том числе для поддержки властей в Дамаске.

Темы: США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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26.09.2019, 22:59
Гость: ha

Ходят слухи о введении пиндостаном санкций против российских женщин, которые рожают мальчиков, которые становятся офицерами, которые едут в Сирию, где уничтожают бандитов, заботливо выкармливаемых пиндостаном.
26.09.2019, 22:56
Гость: ABCD

А что, сейчас без разрешения США ни один корабль из РФ не может приплыть к берегам Сирии?
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