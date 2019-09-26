США расширили санкции против России

22:40

США расширили санкционный список против России, внеся в него троих россиян за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии, пять судов и одну компанию.

В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как утверждается, является "подставной компанией" "Совфрахта", а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черный список также внесены суда "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077, сообщает ТАСС.

Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".

Непосредственным поводом для применения санкций названа "поддержка правительства Асада".

Как заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, Вашингтон намерен и далее действовать в целях лишения "доступа к международной финансовой системе" тех юридических и физических лиц, которые пытаются действовать в обход режимов американских санкций, в том числе для поддержки властей в Дамаске.