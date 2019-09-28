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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

13:25 28.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал заявление об увольнении. Он не объяснил причину своей отставки. Газета The New York Times пишет, что его отставка связана с «событиями последних дней».

Имя Волкера упоминается в жалобе анонимного сотрудника американской разведки на президента США Дональда Трампа. Последняя связана с разговором американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время телефонных переговоров Трамп попросил украинского коллегу расследовать деятельность газовой компании Burisma на Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на грядущих выборах 2020 года.

В доносе на президента указывалось, что на следующий день после разговора Трампа с Зеленским Курт Волкер и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд прибыли в Киев и дали консультации украинской стороне в связи с просьбой Трампа.

После жалобы сотрудника американской разведки на Дональда Трампа Конгресс США с подачи демократов инициировал процедуру импичмента президента. Противники Трампа убеждены, что он должен быть отправлен в отставку, поскольку просил главу иностранного государства расследовать деятельность своего политического противника.

Темы: Дональд Трамп, США, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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28.09.2019, 18:58
Гость: Написал заявление

и отнес в отдел кадров. Теперь время запевать Дорожную.
28.09.2019, 18:54
Гость: советский инженер

Ну поменяют Волкера на Шакалера - что изменится?
28.09.2019, 18:15
Гость: Татьяна Алексеевна

Кажется я поняла. Вольер человек Обамы, а тот в свою очередь протеже Клинтонов. Те не простили поражение на выборах. И сейчас всеми силами стараются уничтожить Трампа. Вольера на данный момент просто выводят из игры. Импичмент в США очень серьёзно. Клинтон тогда отделался лёгким поносом, начав для прикрытия бомбардировку Югославии. У Трампа такой возможности нет. Игра пошла по крупному...
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