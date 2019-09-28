Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

13:25

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал заявление об увольнении. Он не объяснил причину своей отставки. Газета The New York Times пишет, что его отставка связана с «событиями последних дней».

Имя Волкера упоминается в жалобе анонимного сотрудника американской разведки на президента США Дональда Трампа. Последняя связана с разговором американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время телефонных переговоров Трамп попросил украинского коллегу расследовать деятельность газовой компании Burisma на Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на грядущих выборах 2020 года.

В доносе на президента указывалось, что на следующий день после разговора Трампа с Зеленским Курт Волкер и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд прибыли в Киев и дали консультации украинской стороне в связи с просьбой Трампа.

После жалобы сотрудника американской разведки на Дональда Трампа Конгресс США с подачи демократов инициировал процедуру импичмента президента. Противники Трампа убеждены, что он должен быть отправлен в отставку, поскольку просил главу иностранного государства расследовать деятельность своего политического противника.