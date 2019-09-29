В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

11:52

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм погиб в результате огнестрельного ранения, сообщает ТАСС.

Как рассказал официальный представитель полицейского департамента Мекки, генерал аль-Фагм в субботу вечером поехал навестить своего друга, в доме которого у него произошел конфликт с другим гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух вышел из дома, вернулся уже с оружием и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

Телохранитель саудовского короля получил тяжелое ранение, спасти его не удалось. Помимо генерала ранение получили хозяин дома и филиппинский рабочий.

На место происшествия прибыла полиция, преступник отказался сдаться и был застрелен. В результате перестрелки были ранены пятеро полицейских.