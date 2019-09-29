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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

11:52 29.09.2019
Фото из соцсети

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм погиб в результате огнестрельного ранения, сообщает ТАСС.

Как рассказал официальный представитель полицейского департамента Мекки, генерал аль-Фагм в субботу вечером поехал навестить своего друга, в доме которого у него произошел конфликт с другим гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух вышел из дома, вернулся уже с оружием и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

Телохранитель саудовского короля получил тяжелое ранение, спасти его не удалось. Помимо генерала ранение получили хозяин дома и филиппинский рабочий.

На место происшествия прибыла полиция, преступник отказался сдаться и был застрелен. В результате перестрелки были ранены пятеро полицейских.

 

Темы: Саудовская Аравия
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Комментарии читателей
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29.09.2019, 17:01
Гость: World

Все по плану....... ))))
29.09.2019, 13:13
Гость: Питон

Зря водку во всем обвиняют, вот эти саудиты хорошо посидели вроде и без спиртного им по религии не положено, а итог тот же как обычно такие вечерухи в РФ заканчиваются дракой, поножовщиной и перестрелкой, хорошо что короля там не было а то бы и ему наваляли за все хорошее.
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