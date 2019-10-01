Алексей Навальный номинирован на премию имени Сахарова за 2019 год

07:11

Алексей Навальный выдвинут на соискание на международную премию Европарламента им Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2019 год, сообщает "Интерфакс".

Официальная презентация номинантов состоялась в Брюсселе. Отмечается, что Навальный был выдвинут крупнейшей фракцией Европарламента, представляющей Европейскую народную партию.

Помимо Навального, на соискание премии им Сахарова выдвинуты бразильцы Мариэл Франку (правозащитница, убитая в 2018 году), Колделис Силва душ Сантуш (борец за экологию, выступает за сохранение лесов Амазонии), Жан Виллис ди Матуш Сантуш (журналист и правозащитник, вынужденный покинуть страну из-за угроз со стороны государства), Раони Метуктире (вождь индейцев каяло, борец за права коренных народов Амазонии).

Также в список номинантов вошли уйгурский экономист и борец за права уйгурского меньшинства в Китае Ильхам Тохти (осуждн на пожизненное заключение в 2014 году) и молодежная группа из Кении The Restorers.

8 октября будут определены три основных соискателя на премию, а 24 октября будет названо имя лауреата. Премия будет вручена в Страсбурге на очередной сессии Европарламента 18 декабря.

Премия им. Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.