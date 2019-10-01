Алексей Навальный номинирован на премию имени Сахарова за 2019 год
Алексей Навальный выдвинут на соискание на международную премию Европарламента им Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2019 год, сообщает "Интерфакс".
Официальная презентация номинантов состоялась в Брюсселе. Отмечается, что Навальный был выдвинут крупнейшей фракцией Европарламента, представляющей Европейскую народную партию.
Помимо Навального, на соискание премии им Сахарова выдвинуты бразильцы Мариэл Франку (правозащитница, убитая в 2018 году), Колделис Силва душ Сантуш (борец за экологию, выступает за сохранение лесов Амазонии), Жан Виллис ди Матуш Сантуш (журналист и правозащитник, вынужденный покинуть страну из-за угроз со стороны государства), Раони Метуктире (вождь индейцев каяло, борец за права коренных народов Амазонии).
Также в список номинантов вошли уйгурский экономист и борец за права уйгурского меньшинства в Китае Ильхам Тохти (осуждн на пожизненное заключение в 2014 году) и молодежная группа из Кении The Restorers.
8 октября будут определены три основных соискателя на премию, а 24 октября будет названо имя лауреата. Премия будет вручена в Страсбурге на очередной сессии Европарламента 18 декабря.
Премия им. Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.