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Конгресс Перу объявил об отставке президента после своего роспуска

09:54 1.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Распущенный действующим президентом Перу Мартином Вискаррой конгресс объявил о его отстранении от власти, пишет РИА Новости.

В связи с "временной недееспособностью" Вискарры парламент привел к присяге вице-президента Мерседес Араос, которая назвала решение Вискарры о роспуске конгресса незаконным.

Конгресс также направил в Генассамблею ООН и в секретариат Организации американских государств письмо, где заявил об "угрозе демократии" в стране.

Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты не поддержали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.

Темы: Перу, Борьба оппозиции за власть за рубежом
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