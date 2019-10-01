Конгресс Перу объявил об отставке президента после своего роспуска

09:54

Распущенный действующим президентом Перу Мартином Вискаррой конгресс объявил о его отстранении от власти, пишет РИА Новости.

В связи с "временной недееспособностью" Вискарры парламент привел к присяге вице-президента Мерседес Араос, которая назвала решение Вискарры о роспуске конгресса незаконным.

Конгресс также направил в Генассамблею ООН и в секретариат Организации американских государств письмо, где заявил об "угрозе демократии" в стране.

Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты не поддержали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.