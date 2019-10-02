Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий выступила с предложением ввести санкции против российских чиновников, которые ответственны за нарушения прав человека в РФ, пишет "Интерфакс".
В частности, санкции предложено ввести в отношении генерального прокурора РФ Юрия Чайки и министра юстиции РФ Александра Коновалова.
Для введения санкций сенаторы предлагают воспользоваться так назваемым "законом Магнитского".
"Мы обращаемся с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан", - говорится в обращении, направленном госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.
Документ подписали 11 сенаторов из двух партий.