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Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

11:58 2.10.2019
Юрий Чайка
Фото с сайта 24smi.org
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Группа сенаторов США от двух партий выступила с предложением ввести санкции против российских чиновников, которые ответственны за нарушения прав человека в РФ, пишет "Интерфакс".

В частности, санкции предложено ввести в отношении генерального прокурора РФ Юрия Чайки и министра юстиции РФ Александра Коновалова.

Для введения санкций сенаторы предлагают воспользоваться так назваемым "законом Магнитского".

"Мы обращаемся с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан", - говорится в обращении, направленном госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

Документ подписали 11 сенаторов из двух партий. 

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 17:26
Гость: ***

Да, да ещё санкции против Кудрина, председателя Правления ПФР ДРОЗДОВа Антона Викторовича за увеличение пенсионного возраста!
02.10.2019, 15:27
Гость: Альфа

и судей впридачу.
02.10.2019, 14:07
Гость: охотник за бакланами

Собянина ещё необходимо
Все комментарии (6)
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