Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

11:58

Группа сенаторов США от двух партий выступила с предложением ввести санкции против российских чиновников, которые ответственны за нарушения прав человека в РФ, пишет "Интерфакс".

В частности, санкции предложено ввести в отношении генерального прокурора РФ Юрия Чайки и министра юстиции РФ Александра Коновалова.

Для введения санкций сенаторы предлагают воспользоваться так назваемым "законом Магнитского".

"Мы обращаемся с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан", - говорится в обращении, направленном госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

Документ подписали 11 сенаторов из двух партий.