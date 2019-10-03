В ФБР решили вербовать россиян через рекламу в Facebook

12:07

В социальной сети Facebook появилось рекламное объявление, предлагающее стать информатором ФБР.

Рекламные посты сделаны на английском и русском языках. В английском тексте ФБР предлагает делиться информацией с организацией, русский же язык фигурирует в изображениях, прикрепленных к посту.

Надписи на русском языке гласят: Не пора ли сделать свой ход? Время наводить мосты и Ради вашего будущего и будущего вашей семьи.

Ссылка рекламного объявления ведет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР. Там также информация представлена на двух языках. В тексте отмечается, что данная программа нацелена на идентификацию "враждебных служб иностранной разведки" и нейтрализации их деятельности.

На страничке также говорится, что самые важные разведданные бюро получает от общественности, именно поэтому предлагает всем, у кого есть "полезная информация", посетить их офис.