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В ФБР решили вербовать россиян через рекламу в Facebook

12:07 3.10.2019

В социальной сети Facebook появилось рекламное объявление, предлагающее стать информатором ФБР.

Рекламные посты сделаны на английском и русском языках. В английском тексте ФБР предлагает делиться информацией с организацией, русский же язык фигурирует в изображениях, прикрепленных к посту.

Надписи на русском языке гласят: Не пора ли сделать свой ход? Время наводить мосты и Ради вашего будущего и будущего вашей семьи.

Ссылка рекламного объявления ведет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР. Там также информация представлена на двух языках. В тексте отмечается, что данная программа нацелена на идентификацию "враждебных служб иностранной разведки" и нейтрализации их деятельности.

На страничке также говорится, что самые важные разведданные бюро получает от общественности, именно поэтому предлагает всем, у кого есть "полезная информация", посетить их офис. 

Темы: Facebook, Отношения России и США, Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 21:14
Гость: спокойный

они вербуют не россиян а американцев тех кто сознательно захотел получить американское гражданство и принял при этом присягу а российские спецслужбы наверное среди них внедрило не одну тысячу агентов вот и приходится фбр обращаться к сознательности новых граждан а поехали жить в америку не самые неадекватные которые понимают что ради неадекватных пацанов из подворотни напяливших на себя погоны портить жизнь не стоит
03.10.2019, 18:06
Гость: blog2038,.

КМ, спасибо за поправку.
03.10.2019, 17:38
Гость: Время Ч.

А разве амеры вообще кого-то уважают кроме себя любимых?
Все комментарии (16)
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