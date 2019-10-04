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Дмитрий Медведев стал почетным доктором наук Гаванского университета

23:31 4.10.2019
Выступление в Гаванском университете. Фото с сайта government.ru

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву присуждена степень Почетного доктора политических наук Гаванского университета. Диплом  Медведеву вручила ректор Мириам Никадо Гарсия, сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в торжественном зале университета в столице Кубы - Гаване. Гаванский университет, основанный в 1728 году, самый крупный и старый учебный центр на Кубе.

Дмитрий Медведев прибыл на Кубу с двухдневным визитом. Для того, чтобы получить данный титул не требуется наличие докторской диссертации. Решение о его присвоении принимается преподавателями университета и свидетельствует о том, насколько высоко в данном университете ценят вклад человека в науку, сообщает Sputnik.

Преподавательский состав Гаванского университета дал высокую оценку вкладу Медведева в политическую науку.

Темы: Куба, Дмитрий Медведев
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