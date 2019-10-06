ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

12:40

Депутат Госдумы Инга Юмашева была задержана в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудниками ФБР допрашивали Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", в течение часа. допрос длился в течение часа.

Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, депутата попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа. Ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение, пишет ТАСС.

"Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что они не получили визу, или тех, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Если бы отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", - приводит агентство слова дипломата.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на этот инцидент, назвав произошедшее циничной провокацией.

"Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран недопустимы и заслуживают осуждения", - заявил Володин.