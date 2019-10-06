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ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

12:40 6.10.2019
Инга Юмашева. Фото из соцсети
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Депутат Госдумы Инга Юмашева была задержана в аэропорту Нью-Йорка.  Сотрудниками ФБР допрашивали Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", в течение часа. допрос длился в течение часа. 

Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, депутата попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа. Ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение, пишет ТАСС.

"Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что они не получили визу, или тех, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Если бы отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", - приводит агентство слова дипломата.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на этот инцидент, назвав произошедшее циничной провокацией. 

"Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран недопустимы и заслуживают осуждения", - заявил Володин.

Темы: США, Отношения России и США, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 00:24
Гость: Рабинович

Несколько замечаний.
- Америка часто бывает неправа, и сама же то и дело напоминает об этом. Свежие примеры: Трамп обвинил сына Байдена в коррупции, а Конгресс решил вчинить Трампу импичмент.
- Если бы агент ФБР изнасиловал Юмашеву, то она надела бы чёрное платье, объявила "Me Too" - и карьера агента ФБР на этом бы закончилась.
- Стенограмма допроса - служебный документ, для публикации не предназначенный. С другой стороны, кто сказал что это был допрос? Допрос проводится в рамках конкретного дела, а тот кого допрашивают должен иметь чёткий статус (подозреваемый, свидетель, потерпевший). Возможно, Юмашевой предложили просто ответить на вопросы. Ссылка на "неформальное" продолжение - тому подтверждение.
- Любой человек вправе отказаться от дачи показаний. И по американским законам, и по российским. Но возможно, тема беседы была такой, что Инга сочла, что отвечать - в её интересах.
- Идея про "массированный удар РВСН" плоха тем, что после неё прекратятся не только провокации, но и сама Россия. И Вы тоже...
06.10.2019, 22:51
Гость: не дипломату

ошибаешься Дадеко не все -а вернее почти никто-из депутатов Госдумы имеет дипломатический паспорт
06.10.2019, 22:17
Гость: Аnton

Если было событие ,то будет и продолжение,подождем с выводами. Ни один офицер в США не позволит себе отступить от закона в отношении любого гражданина,а тем более дипломата,значит была причина и мотив.
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