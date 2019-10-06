]]> ]]>
Главная В мире Новости

США запретят въезд в страну мигрантам без медицинской страховки

16:05 6.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

США ужесточают правила въезда в страну мигрантов. С 3 ноября все иностранцы, ходатайствующих об иммиграции в США, в течение 30 дней после въезда в страну должны будут предоставить медицинскую страховку или доказать, что они располагают денежными средствами, необходимыми для оплаты медицинских услуг.

Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп, сообщает DW.

Президент обосновал свое решение тем, что иммигранты, не способные оплачивать медицинские счета, становятся обузой для больниц и налогоплательщиков.

Новые правила не затронут лиц с ПМЖ, соискателей убежища, беженцев и детей. В то же время они распространяются на супругов и родителей граждан США, что затруднит положениех семей, которые пытаются забрать своих родителей или супругов в Соединенные Штаты.

Таким образом, администрация президента США продолжает работу в направлении ограничения доступа мигрантов к социальным программам, переводя иммиграционную систему с семейной на иммиграцию, основанную на заслугах.

Темы: США, Проблемы мигрантов в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.10.2019, 21:11
Гость: гость

Правильно! После Хусейна, США стали похожи на азиатскую страну
06.10.2019, 21:06
Гость: А вместе

с ними киргизов, молдаван, казахов и хохлов.
06.10.2019, 20:13
Гость: Ха!

Вот бы и у нас так же в отношении узбеков и таджиков!
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.