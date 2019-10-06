США запретят въезд в страну мигрантам без медицинской страховки

16:05

США ужесточают правила въезда в страну мигрантов. С 3 ноября все иностранцы, ходатайствующих об иммиграции в США, в течение 30 дней после въезда в страну должны будут предоставить медицинскую страховку или доказать, что они располагают денежными средствами, необходимыми для оплаты медицинских услуг.

Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп, сообщает DW.

Президент обосновал свое решение тем, что иммигранты, не способные оплачивать медицинские счета, становятся обузой для больниц и налогоплательщиков.

Новые правила не затронут лиц с ПМЖ, соискателей убежища, беженцев и детей. В то же время они распространяются на супругов и родителей граждан США, что затруднит положениех семей, которые пытаются забрать своих родителей или супругов в Соединенные Штаты.

Таким образом, администрация президента США продолжает работу в направлении ограничения доступа мигрантов к социальным программам, переводя иммиграционную систему с семейной на иммиграцию, основанную на заслугах.