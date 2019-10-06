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В Киеве около 10 тысяч человек митингуют против «формулы Штайнмайера»

17:04 6.10.2019

В центре Киева на площади Независимости в воскресенье проходит акция протеста против принятия закона об особом статусе Донбасса.

Фото с сайта rus.delfi.ee

Митинг проходит под лозунгом "Остановим капитуляцию!" Участники акции почтили память погибших в вооруженном конфликте в Донбассе минутой молчания. К 14:00 на площади собрались около 10 тыс. человек, общественный порядок обеспечивают 300 сотрудников полиции, сообщает "Интерфакс".

Участники митинга выступают против реализации "формулы Штайнмайера" и президента страны Владимира Зеленского. Протестующие считают, что решение властей о предоставлении особого статуса для Донбасса являются "капитуляцией" и предательством национальных интересов.

"Формула Штайнмайера" предусматривает, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей  под контролем и при содействии ОБСЕ состоятся местные выборы. Если ОБСЕ подтвердит, что выборы соответствовали международным стандартам, то вступит в силу законодательство об "особом статусе" этих территорий. 

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Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 01:34
Гость: Что случилось?

Обращает на себя внимание подчеркнуто сдержанный, об'ективно-нейтральный тон сообщения.
"Акция протеста", "участники акции", "участники митинга", "протестующие" - и никаких тебе сборища нацистов, радикалов, бандеровцев, карателей хунты, фашистских наемников, о которых мы здесь привыкли читать, когда речь шла о национально-патриотических силах Украины (как они сами себя называют, и как их называют западные политологи). А между тем вече было собрано именно ими.
Смена риторики очевидна. И вряд ли она случайна.
07.10.2019, 01:10
Гость: streamer

Невозможно и очень опасно было и есть жить в ОРДЛО тем жителям Донбасса, кто до 14-го года голосовал за проукраинские партии. По итогам выборов 12-го года там таких было более 12%. Полагаете, сейчас сколько там из них осталось?
07.10.2019, 01:00
Гость: Нуууууууу опять каздрюли

Безнадежный народ,
А правильно писал один психолог,что сегодня психопатством страдают две страны-Польша и Украина.
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