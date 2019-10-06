В Киеве около 10 тысяч человек митингуют против «формулы Штайнмайера»

17:04

В центре Киева на площади Независимости в воскресенье проходит акция протеста против принятия закона об особом статусе Донбасса.

Фото с сайта rus.delfi.ee

Митинг проходит под лозунгом "Остановим капитуляцию!" Участники акции почтили память погибших в вооруженном конфликте в Донбассе минутой молчания. К 14:00 на площади собрались около 10 тыс. человек, общественный порядок обеспечивают 300 сотрудников полиции, сообщает "Интерфакс".

Участники митинга выступают против реализации "формулы Штайнмайера" и президента страны Владимира Зеленского. Протестующие считают, что решение властей о предоставлении особого статуса для Донбасса являются "капитуляцией" и предательством национальных интересов.

"Формула Штайнмайера" предусматривает, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей под контролем и при содействии ОБСЕ состоятся местные выборы. Если ОБСЕ подтвердит, что выборы соответствовали международным стандартам, то вступит в силу законодательство об "особом статусе" этих территорий.

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