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Жители мексиканского города наказали мэра за невыполнение обещаний

22:04 9.10.2019

Жители города Лас-Маргаритас на юге Мексики наказали мэра города за невыполненные обещания.

Хорхе Эскандон ещё несколько лет назад обещал людям, что отремонтирует дороги и построит новые, но муниципальные деньги были потрачены, а нормального асфальта так и нет, сообщает телеканал ОТР.

Горожане привязали градоначальника к пикапу верёвкой и проволокли по неровным улицам. Спасала его полиция. Нерадивый чиновник отделался ссадинами и испугом, 30 участников акции задержаны.

Темы: Мексика
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 23:38
Гость: IgS

Жду когда народ начнет действовать везде
09.10.2019, 23:22
Гость: Макар

Так то в Мексике, там тепло.
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