Жители мексиканского города наказали мэра за невыполнение обещаний

22:04

Жители города Лас-Маргаритас на юге Мексики наказали мэра города за невыполненные обещания.

Хорхе Эскандон ещё несколько лет назад обещал людям, что отремонтирует дороги и построит новые, но муниципальные деньги были потрачены, а нормального асфальта так и нет, сообщает телеканал ОТР.

Горожане привязали градоначальника к пикапу верёвкой и проволокли по неровным улицам. Спасала его полиция. Нерадивый чиновник отделался ссадинами и испугом, 30 участников акции задержаны.