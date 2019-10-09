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В немецком Галле в результате стрельбы у синагоги погибли несколько человек

16:05 9.10.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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В городе Галле в Германии произошла стрельба. В результате инцидента погибли как минимум два человека, сообщает полиция в Twitter.

Двое преступников пытались проникнуть в синагогу во время иудейского праздника Йом-Киппур, когда в здании находились 70-80 человек, рассказали в еврейской общине Галле. Bild сообщает, что на еврейское кладбище, расположенное возле синагоги, бросили гранату.

После этого преступники открыли стрельбу в закусочной, где продают кебабы. Очевидец происшествия сообщил немецкому телеканалу n-tv, что нападавший в зеленой куртке и шлеме бросил в заведение предмет, похожий на гранату, после чего начал стрелять из винтовки. Злоумышленники скрылись в направлении Лейпцига и затем открыли стрельбу в городе Ландсберг, расположенном в 15 километрах от Галле.

В твиттере опубликовали видео, где вооруженный человек выходит из автомобиля и стреляет на дороге в Галле.

Полиция сообщила о двоих погибших. По данным Bild, возле синагоги преступник убил одну женщину и ранил еще несколько человек. Телеканал n-tv сообщает, что в закусочной, по неподтвержденной информации, погиб один из посетителей.

Правоохранительные органы призвали жителей в Галле оставаться у себя дома или посещать безопасные места. Сегодня иудеи отмечают Йом-Киппур. Это самый важный в иудаизме праздник, день поста, покаяния и отпущения грехов.

Темы: Германия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 21:27
Гость: порто-франко

Бытовуха, разумеется. Вот только если тебя, вместе со снегурочкой, пристрелят под новогодней ёлкой, то это тоже будет "бытовуха и ничего особенного".
09.10.2019, 21:07
Гость: Ну, вот.

Как я и предупреждал, в Европе начинают гонять еврейцев.
Уже который в истории раз.
Правда, у нас есть один добрый дяденька (всегда за чужой счет), его зовут Вова Путин.
В последний раз, когда он встречался со своими любимыми им евреями, они пожаловались ему, что их в Европе ОПЯТЬ начинают гонять.
Испанский король, Наполеон, Гитлер... всё чаще.
И что ответил им Вова?
Правильно! "А вы все давайте к нам!"
Спасибо, наш государь-надёжа!
Мы и мечтать не думали, что к нам вся эта еврейская кодла рванет.
Просто ждем не дождемся!
09.10.2019, 19:37
Гость: А

хлопок гранаты
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