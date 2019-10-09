В немецком Галле в результате стрельбы у синагоги погибли несколько человек

16:05

В городе Галле в Германии произошла стрельба. В результате инцидента погибли как минимум два человека, сообщает полиция в Twitter.

Двое преступников пытались проникнуть в синагогу во время иудейского праздника Йом-Киппур, когда в здании находились 70-80 человек, рассказали в еврейской общине Галле. Bild сообщает, что на еврейское кладбище, расположенное возле синагоги, бросили гранату.

После этого преступники открыли стрельбу в закусочной, где продают кебабы. Очевидец происшествия сообщил немецкому телеканалу n-tv, что нападавший в зеленой куртке и шлеме бросил в заведение предмет, похожий на гранату, после чего начал стрелять из винтовки. Злоумышленники скрылись в направлении Лейпцига и затем открыли стрельбу в городе Ландсберг, расположенном в 15 километрах от Галле.

В твиттере опубликовали видео, где вооруженный человек выходит из автомобиля и стреляет на дороге в Галле.

Полиция сообщила о двоих погибших. По данным Bild, возле синагоги преступник убил одну женщину и ранил еще несколько человек. Телеканал n-tv сообщает, что в закусочной, по неподтвержденной информации, погиб один из посетителей.

Правоохранительные органы призвали жителей в Галле оставаться у себя дома или посещать безопасные места. Сегодня иудеи отмечают Йом-Киппур. Это самый важный в иудаизме праздник, день поста, покаяния и отпущения грехов.