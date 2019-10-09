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В США 9-летнему ребенку предъявили обвинения в массовом убийстве

16:45 9.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В США предъявлено обвинение в массовом убийстве пяти человек 9-летнему ребенку.

Как сообщает Sky News, речь идет о пожаре в трейлер-парке в Иллинойсе весной текущего года, в котором погибли трое детей и двое взрослых.

Отмечается, что гособвинение может подтвердить, что пожар не был случайностью. При этом прокуратура считает, что доказать умышленное убийство пяти человек ребенком будет крайне трудно.

Никакой информации об обвиняемом обнародовано не будет.

Согласно классификации ФБР, убийство более чем трех человек считается массовым. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись ребенку.

В США в большинстве штатов нет минимального возраста наступления уголовной ответственности. Во время судебного процесса проводятся тесты, чтобы определить способность малолетнего обвиняемого осознавать свои действия. 

Темы: США
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Комментарии читателей
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10.10.2019, 00:39
Гость: ыва

как насчет порядка разума и трассологии?? или кольт и все равны??? впрочем с учетом сталкеров мусоровв мусор!
09.10.2019, 20:25
Гость: Влад 33

Был поджог .. Эти «дома» стоят ( в основном не на колёсах, а на подставках бетонных) рядами.. Сгорели трое детей (годик одному и по 2 годика - двойняшкам) бабушка больная ( 69 или 70 лет?) и мужчина 34 лет - отец детей.. Полиция упорно молчит о произошедшем, так как ( говорят?) выход был заблокирован((. Внутри было все охвачено огнём..(( Да, 9 лет, слишком маленький, так как в США был осуждён - самый маленький 10 летний , поэтому и вызвало данное дело такой шум из-за 9-летнего.. ( во многих штатах привлекают к уголовной ответственности с 10 лет..((, в Германии - с 14- ти .. например, есть страны где и с 12-ти..((...), так что сейчас адвокаты пытаются «отмазать» маленького мальчишку.., но, по американской прессе посмотрел, так многие журналисты говорят что у адвокатов ничего не выйдет, так как 5 человек погибло..((.
Может быть этот 9 летний убийца - больной на голову ? Но, это лишь мои предположения..((
Вот такие дела..((
09.10.2019, 18:51
Гость: Либералы

И чо?
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