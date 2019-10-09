В США 9-летнему ребенку предъявили обвинения в массовом убийстве

16:45

В США предъявлено обвинение в массовом убийстве пяти человек 9-летнему ребенку.

Как сообщает Sky News, речь идет о пожаре в трейлер-парке в Иллинойсе весной текущего года, в котором погибли трое детей и двое взрослых.

Отмечается, что гособвинение может подтвердить, что пожар не был случайностью. При этом прокуратура считает, что доказать умышленное убийство пяти человек ребенком будет крайне трудно.

Никакой информации об обвиняемом обнародовано не будет.

Согласно классификации ФБР, убийство более чем трех человек считается массовым. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись ребенку.

В США в большинстве штатов нет минимального возраста наступления уголовной ответственности. Во время судебного процесса проводятся тесты, чтобы определить способность малолетнего обвиняемого осознавать свои действия.