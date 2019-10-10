Зеленский отказался публиковать разговоры с Путиным

16:06

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против того, чтобы записи его переговоров с мировыми лидерами, в частности с российским лидером Владимиром Путиным, стали достоянием общественности. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона 10 октября.

«Я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером», — сказал президент Украины. Текстовую трансляцию пресс-марафона ведет украинский сайт «Лига».

По словам украинского лидера, его переговоры с Путиным привели к реальному результату: возвращению на Украину граждан, которых до того Россия удерживала на своей территории. Это сложный, но реальный результат, подчеркнул Зеленский.

Если же разговоры, например, с Путиным станут достоянием общественности и будут опубликованы, это, по мнению украинского главы, закроет возможность дальнейших переговоров с Россией. А значит, пленные домой не вернутся и война не будет закончена.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил между тем, что не возражает против того, чтобы стенограммы его телефонных разговоров с Зеленским были обнародованы. Контакты аппарата вице-президента с Киевом сводились к двум главным темам: поддержка Украины Европой и коррупция, объяснил Пенс.

