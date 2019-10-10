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Зеленский отказался публиковать разговоры с Путиным

16:06 10.10.2019
Фото с сайта ze2019.com
Фото с сайта ze2019.com
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался против того, чтобы записи его переговоров с мировыми лидерами, в частности с российским лидером Владимиром Путиным, стали достоянием общественности. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона 10 октября.

«Я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером», — сказал президент Украины. Текстовую трансляцию пресс-марафона ведет украинский сайт «Лига».

По словам украинского лидера, его переговоры с Путиным привели к реальному результату: возвращению на Украину граждан, которых до того Россия удерживала на своей территории. Это сложный, но реальный результат, подчеркнул Зеленский.

Если же разговоры, например, с Путиным станут достоянием общественности и будут опубликованы, это, по мнению украинского главы, закроет возможность дальнейших переговоров с Россией. А значит, пленные домой не вернутся и война не будет закончена.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил между тем, что не возражает против того, чтобы стенограммы его телефонных разговоров с Зеленским были обнародованы. Контакты аппарата вице-президента с Киевом сводились к двум главным темам: поддержка Украины Европой и коррупция, объяснил Пенс.
 

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.10.2019, 19:45
Гость: замечание вскользь

Больше говорить не о чем. Важнеющая новость - Зеленский не хочет публиковать разговоры с Путиным. Последний, кстати, тоже . И объясняет причину отказа примерно теми же словами.
10.10.2019, 18:25
Гость: Евсей

Мадам! Добро пожаловать в реальность. Напомню Вам, что раньше слово интеллигент было словом бранным и обозначало человечка, который орал, что все не так, но не знал как. Т.е. производил амбре по способностям учитывая потребности. Потом интеллигенты присвоили себе право вещать от имени совести народа и плавно перешли в общественность, занимая там все более почетные и всем понятно наиболее доходные места. Подобное притягивает подобное. Остальные производители амбре разной степени способности устремились к доходным местам и дружно стали производить оное. Это, в частности, о них писал покойный Маршак "он западом заражен и за любую тряпку готов продать и отца и родную мать". И о них же "... а сало русское едят". Наиболее известные представители общественности из истории Милюков, Керенский и прочие временщики. Таких хватало и в советское время. Спрос рождает предложение. И вот сейчас на западные деньги (спрос) некие граждане, гордо называющие себя оппозицией, либералами типа Каспарова и ему подобных тусовщиков (на центральных телеканалах) удовлетворяют спрос. Имеем предложение. Есть еще куча кастрюлеголовых от имени народа выходящих на улицы и что-то вопящих. В их рядах вроде случайно оказался очередной величайших актер благородный Устинов (полагаю плохо выучил роль и потому попался). И так далее. Так-что мадам добро пожаловатьв реальность.
10.10.2019, 17:27
Гость: Татьяна Алексеевна

Не пост, а доминантное АМБРЕ. Фуууу, бррррр....
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