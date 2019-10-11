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Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

13:07 11.10.2019
Абий Ахмед Али
Фото с сайта unesco.org
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Нобелевская премия мира за 2019 год была присуждена премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али.

Как сообщается в объявлении Нобелевского комитета, Али получил награду "За выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". В частности, он поспособствовал разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Абий Ахмед Али стал первым мусульманином на посту премьер-министра Эфиопии. Он занял этот пост весной 2018 года, в том же году он встретился со своим коллегой из Эритреи. Отмечается, что лидеры этих стран встретились впервые за последние 25 лет. Результатом встречи стала подписанная совместная декларация о мире и дружбе между странами.

Награда будет вручена 10 декабря в Осло. 

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты
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11.10.2019, 15:09
Гость: Анна

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