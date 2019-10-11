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На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

10:07 11.10.2019
Скриншот с YouTube
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На иранском танкере, находящемся в Красном море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, прогремели взрывы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Причиной взрывов, по неподтвержденным данным, была атака двух ракет. Как рассказали владельцы танкера, иранская госкорпорация National Iranian Oil Company, на судне произошли два взрыва с интервалом в 20 минут и их причиной были ракетные атаки.

В результате взрывов были повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море. Никто из находившихся на судне людей не пострадал, состояние танкера оценивается как устойчивое.

Эксперты, изучающие причины инцидента, не исключили возможность теракта. 

Темы: Иран, Происшествия
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 15:15
Гость: Ваша

версия на 99,9% верна!
11.10.2019, 13:57
Гость: IgS

И атака на саудов и эта одних рук дело. Это те самые снайперы стреляющие и по митингующим и по правоохранителям.
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