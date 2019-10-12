ИГ взяло ответственность за попытку подрыва российских военных в Сирии

10:04

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ - организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за подрыв двух самодельных взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов в интернете.

В минувшую пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что на маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Деръа на юге Сирии сработало самодельное взрывное устройство. В результате этого взрыва никто не пострадал.

Когда на место инцидента прибыли сотрудники сирийских органов безопасности, произошел второй взрыв, в результате которого двое из них получили легкие ранения.

Глава ЦПВС также отметил, что на фоне турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии активизировались боевики в других регионах страны. По его словам, 10 октября в Сирии зафиксировано 28 обстрелов боевиками населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.