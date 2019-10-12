Греческая церковь признала право Варфоломея дать Украине автокефалию

19:07

Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Бывший президент Украины Петр Порошенко, при котором страна получила автокефалию, выразил надежду, что в дальнейшем все православные церкви признают «свою украинскую сестру».

«Москва не смогла остановить этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных»,— приводит запись Порошенко на Facebook "Коммерсант".

Это решение прокомментировал заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская "автокефалия" сможет "укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины", — сказал Балашов РИА Новости.

При этом он напомнил, что, в отличие от Элладской церкви, юрисдикция которой не охватывает даже всю территорию Греции, Русская православная церковь многонациональна и далеко не ограничивается в пастырской заботе верующими, проживающими на территории России.