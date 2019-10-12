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Греческая церковь признала право Варфоломея дать Украине автокефалию

19:07 12.10.2019
Фото с сайта wiki2.org
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Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Бывший президент Украины Петр Порошенко, при котором страна получила автокефалию, выразил надежду, что в дальнейшем все православные церкви признают «свою украинскую сестру».

«Москва не смогла остановить этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных»,— приводит запись Порошенко на Facebook "Коммерсант".

Это решение прокомментировал заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская "автокефалия" сможет "укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины", — сказал Балашов РИА Новости.

При этом он напомнил, что, в отличие от Элладской церкви, юрисдикция которой не охватывает даже всю территорию Греции, Русская православная церковь многонациональна и далеко не ограничивается в пастырской заботе верующими, проживающими на территории России.

Темы: Церковь, Взаимоотношения церкви и государства в мире
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Комментарии читателей
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13.10.2019, 00:32
Гость: 123

На Всеправославном соборе на о. Крит 21 июня 2016 г. прозвучали первые обвинения, и обвинения достаточно суровые. РПЦ МП была обвинена в ереси этнофилетизма. Обвинения провозгласил архиепископ кипрский Хризостом II.

Термин этнофилетизм достаточно сложный, но его весьма просто понять если вы будете постоянно помнить такие слова как закон, законность или каноничность.

Филетизм или этнофилетизм (греч. , греч. - «нация», греч. — «племя»; греч. — «расизм, трайбализм») — теологический термин принят в православной церкви на определение явления смешения национального с церковным. Приговорен в 1872 году на Большом Поместном Соборе в Константинополе (Стамбуле) как ересь.

Общий принцип отрицательной оценки филетизма Собор сформулировал так:

«В христианской церкви, община которой является духовной и призвана ее Главой и Основателем вмещает все нации в одно христианское братство, филетизм является чужим и совершенно немыслимым».
13.10.2019, 00:04
Гость: Ейбогус

Тебе видней о бузинах.
Дядье привьет!
13.10.2019, 00:00
Гость: охотник за бакланами

Да против.
комментарии почитай, а также сколько злости и ненависти обнаруживается у иерархов РПЦ,к автокефалии ПЦУ, в то время когда в самой РФ, столько заброшенных и никому не нужных Церквей.
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