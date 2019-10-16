Эрдоган не намерен сворачивать военную операцию на севере Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет прислушиваться к призывам Вашингтона и заключать перемирие с курдскими ополченцами на севере Сирии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По словам Эрдогана, Трамп "потребовал", чтобы Турция объявила о прекращении огня и свернула свою военную операцию "Источник мира". "Мы никогда на это не пойдем. Турция не будет вести переговоры с террористами", - отрезал глава Турции.

Ранее в своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что военная операция, которую развернула Анкара, "содействует сохранению территориальной целостности Сирии", а также "помогает приблизить политическое урегулирование сирийского конфликта".

На минувшей неделе Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии "Источник мира". Основная ее цель - борьба против курдских военизированных формирований в сирийских приграничных регионах.