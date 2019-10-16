]]> ]]>
Главная В мире Новости

Эрдоган не намерен сворачивать военную операцию на севере Сирии

09:16 16.10.2019
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет прислушиваться к призывам Вашингтона и заключать перемирие с курдскими ополченцами на севере Сирии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По словам Эрдогана, Трамп "потребовал", чтобы Турция объявила о прекращении огня и свернула свою военную операцию "Источник мира". "Мы никогда на это не пойдем. Турция не будет вести переговоры с террористами", - отрезал глава Турции.

Ранее в своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что военная операция, которую развернула Анкара, "содействует сохранению территориальной целостности Сирии", а также "помогает приблизить политическое урегулирование сирийского конфликта".

На минувшей неделе Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии "Источник мира". Основная ее цель - борьба против курдских военизированных формирований в сирийских приграничных регионах.

Темы: Турция, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.10.2019, 11:57
Гость: Мурик Али-баба

В то время асадовцы выдвинулись в Манбидж, сирийские повстанцы и турецкие подразделения также начали наступление на город. Произошло несколько боевых , столкновений между двумя сторонами, что может привести к возникновению нового фронта в Сирии.

Заселённый в основном арабами Манбидж уже давно находится на границе войны, напоминает американская газета. Сначала город был освобожден от асадитов сирийскими повстанцами. Затем его захватили отряды ИГ, выбив повстанцев из города. В 2015 году Пентагон объединил усилия курдов, и совместными усилиями выбил ИГ из Манбиджа.

Теперь американцы целенаправленно сдали Манбидж режиму Асада и русским, а не своим союзникам по НАТО Турции, хотя в свое время Обама обещал Турции вывести из города курдских коммунистов и передать контроль Анкаре, если турецкие войска и повстанцы не будут штурмовать Манбидж. Американцы обманули турок в первый раз. Обманули и во второй.

По данным на ночь 16 октября Турция не решилась занять Манбидж. Эрдоган вел переговоры с Путиным, а министр обороны Турции Акар неожиданно заявил, что Анкара готова говорить с Асадом.

Между тем информация о ситуации в Манбидже противоречивая. Ряд источников сообщили, что курды захватили в плен и расстреляли большое число шаббихов-наемников на службе у Асада.
16.10.2019, 10:49
Гость: А нам то

что?
16.10.2019, 10:42
Гость: Да ну?

Куль сюприс! Поэтому путин ПРОДАЛ ТУРЦИИ НОВЕЙШЕЕ РУССКОЕ ОРУЖИЕ? НЕ ИРАНУ, а турции-НАТО?!
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.