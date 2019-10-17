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Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

13:36 17.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit, пишет «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

По данным агентства, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал новое соглашение как «замечательное», добавив, что парламент Британии должен одобрить его уже в эту субботу.

Об успешном согласовании условий выхода Великобритании из Европейского союза также заявил и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании. Оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую Европейскому совету одобрить эту сделку», - заявил Юнкер.

Подробности соглашения пока не раскрываются. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. 

Темы: Великобритания, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 19:52
Гость: Европеец

Сначала почитайте к чему его ЕС принудил а потом поздравляйте, но не его а ЕС. :)
17.10.2019, 17:18
Гость: Анна

Молодец Джонсон! Это Вам не Трамп и не Путин не выполняющие свои обещания. Сказал выведу из ЕС и выводит. Что значит опытный ,"прожженный" политик. Как-никак он мэром проработал. Это Не Трамп обещал распустить НАТО ,однако Конгресс ему это не позволил сделать и пошел Трампуша поджав хвост. На Джонсона тоже оказывалось давление.Сказал как отрезал британскому парламенту что не будет прочить об отсрочке Брексит.Правильно это несерьезно,постоянно переносить. Это не Вова с Димой обещающие не повышать пенсионный возраст и повысили. Давление на них элита оказала и сразу прогнулись и не выполнили своих обещаний ,пенсионный возраст подняли без президента. У Джонсона настойчивости в исполнении своих обещаний поучились бы.
17.10.2019, 16:59
Гость: Милые бранятся,

только тешатся.
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