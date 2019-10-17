Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

13:36

Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit, пишет «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

По данным агентства, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал новое соглашение как «замечательное», добавив, что парламент Британии должен одобрить его уже в эту субботу.

Об успешном согласовании условий выхода Великобритании из Европейского союза также заявил и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании. Оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую Европейскому совету одобрить эту сделку», - заявил Юнкер.

Подробности соглашения пока не раскрываются. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.