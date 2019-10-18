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Более полумиллиона человек вышли на манифестацию в Барселоне

22:10 18.10.2019

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

С приветственным сообщением в твиттере обратился к участникам акции глава Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра. "Поздравляю участников Марша за свободу, которые заполонили всю страну. Спасибо всем, кто продемонстрировал мирную гражданскую силу движения за независимость. Мы победим и продолжим идти вперед!" - цитирует его "Интерфакс".

Между тем, поступают сообщения о том, что  начались беспорядки - на улицах Барселоны  горят контейнеры с мусором. Сообщается и о первых за этот вечер пострадавших.

В ходе столкновений демонстрантов с полицией, произошедших в ночь на пятницу, ранения и травмы получили свыше 40 человек, а еще 16 задержали и отправили под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала этой недели арестовали более 200 человек, принявших участия в столкновениях с полицейскими.

Ранее сообщалось, что в город для участия в протестной акции пойдут пять колонн - из Жироны (около 10 тыс. человек), Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны.

Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения нескольким бывшим представителям каталонского руководства. Они были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Фото: 324.cat / twitter

Темы: Испания
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Комментарии читателей
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19.10.2019, 05:06
Гость: Да уж

У нас такое было, когда гнали коммунистов. И никогда более.
18.10.2019, 23:38
Гость: И.В. Гете

Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой.
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