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Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции

18:36 29.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Кипра намерены перепроверить поданные до 2018 года заявления на гражданство.

Проверка данных будет осуществляться при участии специалистов международных компаний Kroll, Sterling Diligence и S-RM Intelligence and Risk, которые начнут работу в декабре этого года.

По информации РБК, поводом для новых проверок послужило расследование Reuters о «купившей» гражданство Кипра камбоджийской элите. Предполагается, что проверка позволит выявить лиц, обвиняемых в преступлениях или находящиеся под санкциями.

В частности, речь идет о ситуации с предоставлением гражданства родственникам премьер-министра Камбоджи Хуна Сена.

Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро. За первые 5 лет правительство Кипра одобрило 1864 заявления. Гражданство страны получили более 3200 человек с учетом членов семей (данные на конец 2018 года).

В феврале 2019 года власти решили ужесточить условия. Так, были усилены меры при проверке на благонадежность и введен дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро.

Темы: Кипр
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Комментарии читателей
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29.10.2019, 21:06
Гость: Carlos

Именно так. И еще полагаю, что и рассеянских "киприотов" тож подержат за вымя...
29.10.2019, 20:04
Гость: Это еще

интереснее, чем про сирию.
29.10.2019, 19:08
Гость: gvozd

при участии специалистов международных компаний Kroll, Sterling Diligence и S-RM Intelligence and Risk
--
знаем мы этих "специалистов".
в них чуть ли не 100% персонала - "бывшие" сотрудники спецслужб британии и сша.
по сути, это британское правительство будет проводить аудит на кипре.
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