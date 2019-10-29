Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции

18:36

Власти Кипра намерены перепроверить поданные до 2018 года заявления на гражданство.

Проверка данных будет осуществляться при участии специалистов международных компаний Kroll, Sterling Diligence и S-RM Intelligence and Risk, которые начнут работу в декабре этого года.

По информации РБК, поводом для новых проверок послужило расследование Reuters о «купившей» гражданство Кипра камбоджийской элите. Предполагается, что проверка позволит выявить лиц, обвиняемых в преступлениях или находящиеся под санкциями.

В частности, речь идет о ситуации с предоставлением гражданства родственникам премьер-министра Камбоджи Хуна Сена.

Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро. За первые 5 лет правительство Кипра одобрило 1864 заявления. Гражданство страны получили более 3200 человек с учетом членов семей (данные на конец 2018 года).

В феврале 2019 года власти решили ужесточить условия. Так, были усилены меры при проверке на благонадежность и введен дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро.