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Израиль решил выдать США гражданина России Буркова

23:07 30.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал в среду ордер на выдачу гражданина РФ Алексея Буркова в США, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение  газеты The Jerusalem Post.

По словам официального представителя министерства юстиции, решение было принято после многих углубленных обсуждений, с учетом политических и юридических факторов.

Адвокат россиянина Михаил Ирони заявил, что защита намерена опротестовать решение об экстрадиции в Высшем суде справедливости Израиля.

Аоексей Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.

Темы: Россия, Израиль, США
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Комментарии читателей
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31.10.2019, 07:33
Гость: уже арестовали

уже арестовали и торговались арестованными, да только США круче нашего пахана.
31.10.2019, 06:50
Гость: Если Белоруссия

безнаказанно задерживает россиян по требованию сша, то что стесняться израилю?
31.10.2019, 06:12
Гость: Арестовать пару их граждан

Как был прав т.Сталин ,что порвал дип.отношения с этими торгашами.
Все комментарии (6)
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