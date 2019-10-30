Израиль решил выдать США гражданина России Буркова

23:07

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал в среду ордер на выдачу гражданина РФ Алексея Буркова в США, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение газеты The Jerusalem Post.

По словам официального представителя министерства юстиции, решение было принято после многих углубленных обсуждений, с учетом политических и юридических факторов.

Адвокат россиянина Михаил Ирони заявил, что защита намерена опротестовать решение об экстрадиции в Высшем суде справедливости Израиля.

Аоексей Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.