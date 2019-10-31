Премьер-министр Ирака согласился уйти в отставку на фоне массовых протестов

18:39

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил о своей готовности подать в отставку, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что о возможной отставке Махди объявил президент страны Бархама Салеха. Он также заявил, что согласен на проведение выборов.

"Я как президент республики подтверждаю, что я соглашусь на досрочные выборы при утверждении нового закона о выборах и новой комиссии по выборам", — пояснил Салех.

В Ираке продолжаются массовые протесты. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.

Накануне Верховная комиссия по правам человека сообщила, что в результате беспорядков с 25 по 30 октября погибли сто человек, более пяти с половиной тысяч пострадали.

Премьер ранее сообщил, что собирается провести перестановки в правительстве и изменить закон о выборах. При этом он подчеркивал, что отставка всего кабинета министров ввергнет страну в хаос.