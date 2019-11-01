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США заподозрили Россию в попытках усилить беспорядки в Чили через соцсети

11:44 1.11.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Представитель Госдепа США заявил об обнаружении «явных признаков» того, что «российские тролли» в социальных сетях попытались усилить нестабильность в Чили, где с 18 октября продолжаются беспорядки. Об этом говорится в расшифровке брифинга для СМИ.

Представитель Госдепа, не названный в расшифровке по имени, сообщил прессе, что некие лица воспользовались нестабильностью ситуации в Чили и «исказили ее с помощью троллинга в социальных сетях». Они, по его словам, стремились «обострить разногласия и разжечь конфликт» в стране. Он добавил, что эти люди якобы имеют отношение к России.

«Мы видели признаки активности России в поддержку негативного направления дебатов [в Чили]», — добавил сотрудник Госдепа.

С 18 октября в крупнейших городах Чили, включая столицу страны Сантьяго, продолжаются массовые протесты, в результате которых погибли уже больше десяти человек. Беспорядки начались после того, как правительство незначительно подняло цены на проезд в общественном транспорте. Однако отмена повышения тарифов не остановила протесты.

Американские власти обвиняют российское «Агентство интернет-исследований», также известное как «фабрика троллей», во вмешательстве в выборы президента США в 2016 года. По их версии, сотрудники «фабрики троллей», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, писали посты и комментарии в соцсетях в поддержку Дональда Трампа. Минфин США внес «фабрику троллей» и ее работников в санкционный список.

Темы: Россия, США, Чили, Массовые акции и беспорядки в мире
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 17:57
Гость: Время Ч.

Окстись, в США никакой демократии нет, там сплошной тоталитаризм, замаскированный под демократию.
01.11.2019, 17:31
Гость: Альендо - советский инженер

Я вор . И счета у меня не в Чили.
01.11.2019, 15:13
Гость: советский инженер

Это называется судить по себе. США сами дестабилизировали множество стран а обвиняют в этом конечно Россию. России это самое Чили - на кой сдалось? А Пиночета в 70-х то кто в Чили привёл к власти убив при этом выбранного президента Альенде? - США.
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