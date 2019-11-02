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Организация похорон в Беларуси: что необходимо знать?

20:04 2.11.2019

Смерть близкого человека может произойти неожиданно, даже в том случае, когда он тяжело болеет

 В такой ситуации любой семье, проживающей на территории Беларуси, надо знать, какие шаги необходимо предпринимать по организации траурной процедуры. Нужно успеть многое что сделать, обращаться за помощью в разные инстанции.

Смерть родственника: что надо сделать?

Каким является алгоритм действий, когда семья сталкивается с такой трагедией как смерть близкого человека? Некоторые в такой ситуации просто теряются, начинают суетиться. А другие из-за горя могут испытать помутнение рассудка. Хочется подольше побыть возле тела любимого человека, так как вскорости этого уже точно не удастся сделать. В такой ситуации легко растеряться, поэтому могут допускаться ошибки.

Чтобы не усугубить ситуацию, надо владеть хотя бы общей информацией о том, как должна происходить процедура похорон. Надо успеть сделать очень многое:

  • - вызвать врача и наряд милиции;
  • - оформить несколько важных документов;
  • - отправить тело в морг на вскрытие;
  • - найти удобное место на кладбище;
  • - арендовать катафалк для перевозки гроба с телом.

А еще понадобится организовать и поминальную трапезу, поэтому нужно подыскать кафе и заказать приготовление блюд на большое количество тех, кто придет на похороны. Также надо найти и купить все необходимые траурные атрибуты: гроб, венки и т.д.

Организация похорон: как все сделать правильно?

Организовать похороны в большом городе не очень просто, потому что за короткое время необходимо побывать во многих местах, обратиться за помощью в разные организации и государственные инстанции. Без помощи ритуального агентства здесь точно не обойтись. Некоторые вопросы удастся решить и самостоятельно, но все же помощь со стороны в любом случае потребуется. Но можно все процедуру организации похорон сразу доверить такому агентству, и тогда они будут организованы "под ключ".

Любая белорусская семья имеет возможность выбора похоронного агентства, но лучше иметь дело с ООО "Городская ритуальная служба". Это практически новая организация, которая предоставляет все услуги по проведению траурного мероприятия. Очень важно и то, что она имеет свой сервис - https://ritual.by/, благодаря чему все вопросы, касающиеся организации погребения, можно решить онлайн. Здесь сразу удастся заказать и траурные атрибуты, благодаря чему не придется ездить по городу в поисках гроба и всего остального. Можно оформить как пакет услуг в комплекте или заказать только что-то конкретное. Сразу удастся и проконсультироваться относительно пособия, выделяемого на погребение.
 

Темы: В мире
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