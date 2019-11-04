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Дмитрий Медведев прокомментировал слова Лукашенко о «чужих войнах»

21:45 4.11.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал высказывание президента Белоруссии Адександра Лукашенко о "не наших войнах" странным. Глава правительства подчеркнул, что недопустимо бросать тень на подвиг предков — героев, защищавших родину.

"Наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", — сказал Медведев.

с, которые он произнес в интервью казахстанскому агентству "Хабар". В частности, он заявил,  что "это не наши были войны, мы тем не менее горя хлебнули".

Пресс-секретарь президента  Наталья Эйсмонт заявила, что слова Александра Лукашенко  были вырваны из контекста, пишет РИА Новости.

По словам Эйсмонт, Лукашенко знаком с реакцией главы российского правительства на слова о "чужих войнах".

"Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути", — заявила  пресс-секретарь президента Белоруссии.

Эйсмонт выразила уверенность, что не нужно подробно разъяснять, что означает "все эти войны — не наши войны".
"Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов", — сказала собеседница агентства.

По ее мнению, если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то "делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды". Эйсмонт также отметила, что примеры приводить не будет, хотя могла бы.

"Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания", — сказала пресс-секретарь лидера Белоруссии.

Она призвала Москву и Минск решать эти вопросу, а не вспоминать "седые времена".
 

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 00:19
Гость: Александр

Объяснение Эйсмонд - это неуклюжая попытка переложить проблему с больной головы на здоровую. Высказывание Лукашенко было совершенно позорным, а заявление его секретаря - просто по бабьи хамским...
05.11.2019, 00:10
Гость: IgS, иди по дороге :)

Минск и Москва без вас разберутся, без вашингтонов и лондонов
04.11.2019, 23:53
Гость: охотник за бакланами

Россия - навязала соседним странам, советский строй, после чего первой его и разрушила, и теперь опять навязывает этот союз с РФ, под предлогом деды-воевали.
Гитлер шёл воевать с советским строем, и те кто сейчас в Кремле,и Гитлер хотели одного, забить последний гвоздь в крышку гроба КПСС, Гитлеру это не удалось, а вот тем кто сейчас сидит в Кремле- это смогли!
А не была бы Белоруссия и Украина в составе СССР , и Гитлер не трогал эти страны, и обошёл стороной.
Бежать надо Белоруссии и Украине, как можно дальше, и быстрее от РФ, чтоб снова не попасть в новую авантюру РФ,под предлогом союза, братства,Руси, и остального бреда,в который они сами не верят
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