Эстония не пустила через свою территорию самолет с вице-премьером России

14:41

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала решение Таллина не пропустить в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Примаков".

Она обратила внимание на то, что судно в этом году уже дважды беспрепятственно пропускалось Эстонией, поэтому отказ без объяснения причин и отсутствие комментариев с эстонской стороны вызывает "крайнее недоумение", отметила представитель МИДа.

В этой связи Мария Захарова рассказала о запрете в октябре российскому борту пролететь над территорией Эстонии.

"Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — цитирует Захарову РИА Новости.

Имя вице-премьера России, находившегося на борту самолета, она не назвала.