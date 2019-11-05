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Эстония не пустила через свою территорию самолет с вице-премьером России

14:41 5.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала решение Таллина не пропустить в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Примаков".

Она обратила внимание на то, что судно в этом году уже дважды беспрепятственно пропускалось Эстонией, поэтому отказ без объяснения причин и отсутствие комментариев с эстонской стороны вызывает "крайнее недоумение", отметила представитель МИДа. 

В этой связи Мария Захарова рассказала о запрете в октябре российскому борту пролететь над территорией Эстонии.

"Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — цитирует Захарову РИА Новости.

Имя вице-премьера России, находившегося на борту самолета, она не назвала.

Темы: Эстония, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 20:10
Гость: Сразу

капитулируют.
05.11.2019, 20:09
Гость: Оскорбили

и оскорбляли государство РФ.
05.11.2019, 19:45
Гость: anton

Эстония имела полное право и наверно причину так поступить. Субъект по праву не обязан давать объснения другому субьекту.
Все комментарии (25)
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