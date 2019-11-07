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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

12:56 7.11.2019
Фото с сайта gazprom.ru
Фото с сайта gazprom.ru
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Для подписания с Киевом нового соглашения по транзиту газа необходимо решить несколько вопросов. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Как отмечается в пресс-релизе, самый принципиальный вопрос — урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по контрактам на поставку и транзит российского газа, а также восстановление баланса коммерческих интересов сторон.

Помимо этого, должно быть отменено решение антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке, подчеркнул Миллер. Он также указал на необходимость для Киева определить объемы прямых закупок Украиной газа, а также создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

«Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, «Газпром» готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий», — цитирует пресс-служба «Газпрома» позицию Миллера, изложенную им на встрече с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Ситуация на Украине, Газпром
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 15:15
Гость: Беглый

По поводу воров, так и представители России там руки грели будь здоров, особенно в 90,основные состояния украинских олигархов сделаны на русском газе, нефти, амиаке, металл и так далее и всё это было проделано в доле с россиянами.
07.11.2019, 15:11
Гость: Беглый

У украинцев газа который они могут использовать не более 8 миллиардов кубов, остальной на хранении, технический и т. п
07.11.2019, 15:08
Гость: Значит

война?
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