«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

12:56

Для подписания с Киевом нового соглашения по транзиту газа необходимо решить несколько вопросов. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Как отмечается в пресс-релизе, самый принципиальный вопрос — урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по контрактам на поставку и транзит российского газа, а также восстановление баланса коммерческих интересов сторон.

Помимо этого, должно быть отменено решение антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке, подчеркнул Миллер. Он также указал на необходимость для Киева определить объемы прямых закупок Украиной газа, а также создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

«Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, «Газпром» готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий», — цитирует пресс-служба «Газпрома» позицию Миллера, изложенную им на встрече с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.