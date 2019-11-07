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Азербайджан вручил послу России ноту протеста

00:07 7.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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МИД Азербайджана вручил послу России в республике Михаилу Бочарникову ноту протеста. Причиной послужил визит  в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров", пишет ТАСС

В МИДе Азербайджана отметили, что "подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. 

Темы: Россия, Азербайджан, Отношения России с республиками бывшего СССР, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 10:05
Гость: порто-франко

Ну, да. И в то же время представители нелегитимной формации, созданной на оккупированном турками севере Кипра, непризнанной никем в мире, кроме как самой Турцией, постоянно шастают в Баку и имеют там (полу) официальное представительство. Пусть в Баку определятся - солидарность с старшим (турецким) братом или аргументы с акцентом на международное право.
07.11.2019, 10:02
Гость: охотник за бакланами

а зачем соседним странам, надо выстраивать с РФ союзное государство, если те кто сидит в Кремле, рушили это союзное государство, в святые времена???
Что это за союз такой, через шантаж, и войны?
Допустим, Беларусь вступила в союз с РФ, а дальше что, превращение Беларусии, в подобие центральных областей РФ, с полной деградацией, и заменой белорусов на мигрантов из Ср. Азии, как это есть в РФ?
(этот "Союз" нужен только для одной цели, переизбраться Путину)
Союз с РФ - это самоубийство, для Белоруссии, Украины и любой другой страны!
Посмотрите во что превратились русские регионы в РФ - это полная жо. а, и вы этого желаете для Белоруссии, Украины?
07.11.2019, 09:17
Гость: Хмы

Чо Карабахцы места на рынках и базарах потребовали?
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