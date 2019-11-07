Азербайджан вручил послу России ноту протеста

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МИД Азербайджана вручил послу России в республике Михаилу Бочарникову ноту протеста. Причиной послужил визит в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров", пишет ТАСС.

В МИДе Азербайджана отметили, что "подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.