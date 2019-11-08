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Трампа обязали вернуть 2 млн долларов благотворительным организациям

08:00 8.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить 2 миллиона долларов нескольким некоммерческим организациям в качестве компенсации за использование денежных средств своего благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation для финансирования избирательной кампании в 2016 году, сообщает CNN.

Иск к Трампу был подан в 2018 году генеральным прокурором Нью-Йорка Барбарой Андервуд. В нем утверждалось, что президент США и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний: злоупотребив льготными налоговыми условиями для благотворительных фондов, они использовали Trump Foundation как "чековую книжку" для финансирования президентской кампании Трампа.

В частности, одним из главных пунктов обвинения стал сбор средств для фонда Трампа в Айове в январе 2016 года, которые позже были использованы на финансирование его избирательной кампании.

Генпрокурор Нью-Йорка требовала обязать Трампа выплатить 2,8 млн долларов в качестве возмещения ущерба, а также запретить ему и его детям состоять в совете директоров любых НКО. Суд удовлетворил требования истца частично.

В декабре прошлого года Трамп после судебного разбирательства согласился закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation.

Темы: Дональд Трамп
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08.11.2019, 13:33
Гость: Юляша

Это как 2 копейки для обычного чубзика.
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