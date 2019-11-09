На Украине заявили о готовности к разведению сил в Петровском

13:59

Донецк подал сигнал о готовности начать разведение на последнем пилотном участке у линии соприкосновения в Донбассе. Военные ДНР в Петровском (Донецкая область Украины) запустили ракетницу белого цвета. Это служит условным сигналом о готовности приступить к разведению, пишет "Интерфакс".

В свою очередь, украинские военные подтвердили свлю готовность к разведению, запустив ракетницу белого цвета в ответ.

Если стороны далее обменяются ракетницами зеленого цвета, то начнется синхронное разведение сил.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).