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На Украине заявили о готовности к разведению сил в Петровском

13:59 9.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Противостояние на Украине

Донецк подал сигнал о готовности начать разведение на последнем пилотном участке у линии соприкосновения в Донбассе. Военные ДНР в Петровском (Донецкая область Украины) запустили ракетницу белого цвета. Это служит условным сигналом о готовности приступить к разведению, пишет "Интерфакс".

В свою очередь, украинские военные подтвердили свлю готовность к разведению, запустив ракетницу белого цвета в ответ.

Если стороны далее обменяются ракетницами зеленого цвета, то начнется синхронное разведение сил.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Темы: Украина, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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09.11.2019, 17:42
Гость: Lenvo75

Правильно
09.11.2019, 16:45
Гость: так всетаки,судя из содержания статьи,

Петровское-Украина.А что такое=военные ДНР= и как они в Украине оказались...
09.11.2019, 16:33
Гость: Хммм

Из Славянска "освободителей" как вытурили, так с тех пор там мир, не гибнут люди. Неужели Украина, Россия, Германия, Франция, вместо того, чтобы собираться на говорильню, совместными усилиями не могут пнуть этих из Донецка и Луганска, чтоб прекратилась, наконец вся эта чехарда?
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