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Кипр решил отобрать гражданство у бывшего совладельца Промсвязьбанка

22:49 12.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев оказался в числе россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых паспортов». Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

Ранее приводились данные, где указывалось, что среди людей, которых власти Кипра лишат гражданства, выданного в обмен на инвестиции, девять россиян. О каких именно обладателях «золотых паспортов» идет речь, тогда не уточнялось.

Об отзыве нескольких десятков паспортов, выданных иностранцам в обмен на инвестиции, власти Кипра сообщили в начале ноября. Сообщалось, что речь идет о людях, заподозренных в финансовых преступлениях или «связях с авторитарными правительствами».

В России Дмитрий Ананьев обвиняется по делу о растрате 282 миллиардов рублей. Вместе с ним фигурантом дела является его брат. Дело возбуждено по заявлению Промсвязьбанка, основателями которого были братья. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. 

Темы: Кипр, Банки в России
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 01:41
Гость: Известные мошенники

Ананьевы прикидываются православными- отрастили бороды, постятся и тд. Сплошное фарисейство. А жуликам иконами не прикрыться, если вы реально верующие- вы же понимаете что божья кара вас настигнет везде?
13.11.2019, 00:34
Гость: Люция Ферровна

Вот так. Поманили инвесторов золотыми паспортами, те вложились, теперь можно эти паспорта отобрать. Короче - лохотрон по-кипрски.
13.11.2019, 00:25
Гость: Это-хорошая новость

Ананьевы-жулики, такие же как и жулик Александр Клячин, их друг и партнёр. Миллиарды в России получают (не зарабатывают) огромными хищениями. Клячин и Ананьевы украли в Япегсионном фонде яроссиияРоссия миллиарды рублей. Но наше ФСБ ловить жуликов не умеет или не хочет. Жаль что Клячин и эти Анантевы ещё на свободе. Надеемся- это ненадолгос
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