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Эво Моралес возложил ответственность за госпереворот в Боливии на США

08:45 14.11.2019
Эво Моралес
Фото со страница главы МИД Мексики в Twitter
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Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что корни государственного переворота в стране находятся в США.

Об этом Моралес написал в своем микроблоге в Twitter, прокомментировав решение Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство в Боливии.

"Мы осуждаем решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное при соучастии полиции и вооруженных сил правительство. Государственный переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США", — в частности, написал Моралес. По словам Моралеса, США начали с того, что навязали Венесуэле Хуана Гуаидо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом страны.

Ранее помощник госсекретаря Майкл Козак заявил, что Соединенные Штаты готовы работать с временной администрацией Боливии.

После сообщения конституционного суда Боливии о том, что передача Аньес полномочий соответствует основному закону страны, временную главу государства признали легитимным руководителем ряд стран, включая Бразилию, Колумбию, США и Великобританию.

В поддержку Моралеса выступили Мексика, Венесуэла, Куба и избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

Президент Болмвии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Экс-президент и вице-президент получили убежище в Мексике и были эвакуированы из страны самолетом мексиканских ВВС. На территории посольства Мексики в Ла-Пасе также укрылись 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность.

Темы: Боливия
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 15:20
Гость: Ха!

Литий он и в Африке литий, а Моралест имел наглость месторождения национализировать.
США наводят порядок на своем "зеднем дворе" чтобы вернуть своим корпорациям потерянные активы.
14.11.2019, 14:11
Гость: Коля

Мы гордимся Америкой и верим в демократию,как и наши братья боливарцы. Эв Оморалесу место в мексике подходит,на рублевке кока не растет,А может и не прав я?растет.
14.11.2019, 11:07
Гость: Янукович Витя

Милости просим Эво, в наш шалаш на Рублёвке, и соседи спокойные, практически не живут в шалашах.
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