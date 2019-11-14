Эво Моралес возложил ответственность за госпереворот в Боливии на США

08:45

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что корни государственного переворота в стране находятся в США.

Об этом Моралес написал в своем микроблоге в Twitter, прокомментировав решение Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство в Боливии.

"Мы осуждаем решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное при соучастии полиции и вооруженных сил правительство. Государственный переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США", — в частности, написал Моралес. По словам Моралеса, США начали с того, что навязали Венесуэле Хуана Гуаидо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом страны.

Ранее помощник госсекретаря Майкл Козак заявил, что Соединенные Штаты готовы работать с временной администрацией Боливии.

После сообщения конституционного суда Боливии о том, что передача Аньес полномочий соответствует основному закону страны, временную главу государства признали легитимным руководителем ряд стран, включая Бразилию, Колумбию, США и Великобританию.

В поддержку Моралеса выступили Мексика, Венесуэла, Куба и избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

Президент Болмвии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Экс-президент и вице-президент получили убежище в Мексике и были эвакуированы из страны самолетом мексиканских ВВС. На территории посольства Мексики в Ла-Пасе также укрылись 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность.