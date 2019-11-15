Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

06:40

Россия призвала США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения. Как пишет РИА Новости, об этом на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, действия Вашингтона в глазах граждан Сирии выглядят как "разбой и грабеж". "Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть", - заявил дипломат.

Полянский напомнил, что сирийская нефть принадлежит не США, а гражданам Сирии. Возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", считает он.

Как напоминает агентство, почти 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещена в России), поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода.

В своб очередь представитель Пентагона Рэт Хоффман заявлял, что прибыль от сирийской нефти идет курдам, а не американцам.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Он подчеркнул, что это мешает урегулированию ситуации и сохраняет дополнительный серьезный раздражитель. Более того, министр отметил, что Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает все для того, чтобы создать там квазигосударство.