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Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

06:40 15.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Россия призвала США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения. Как пишет РИА Новости, об этом на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, действия Вашингтона в глазах граждан Сирии выглядят как "разбой и грабеж". "Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть", - заявил дипломат.

Полянский напомнил, что сирийская нефть принадлежит не США, а гражданам Сирии. Возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", считает он.

Как напоминает агентство, почти 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещена в России), поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода.

В своб очередь представитель Пентагона Рэт Хоффман заявлял, что прибыль от сирийской нефти идет курдам, а не американцам.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Он подчеркнул, что это мешает урегулированию ситуации и сохраняет дополнительный серьезный раздражитель. Более того, министр отметил, что Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает все для того, чтобы создать там квазигосударство.

Темы: Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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15.11.2019, 11:17
Гость: Татьяна Алексеевна

Амеры кормят курдов? Не верю.
15.11.2019, 10:21
Гость: такс

Вот ведь опять перехитрили придётся помогать сирийским братьям
15.11.2019, 10:07
Гость: Европеец

Ответ Американцев - нельзя, потом там будет диктатура. :)
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