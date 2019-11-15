Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Россия призвала США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения. Как пишет РИА Новости, об этом на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, действия Вашингтона в глазах граждан Сирии выглядят как "разбой и грабеж". "Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть", - заявил дипломат.
Полянский напомнил, что сирийская нефть принадлежит не США, а гражданам Сирии. Возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", считает он.
Как напоминает агентство, почти 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещена в России), поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода.
В своб очередь представитель Пентагона Рэт Хоффман заявлял, что прибыль от сирийской нефти идет курдам, а не американцам.
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Он подчеркнул, что это мешает урегулированию ситуации и сохраняет дополнительный серьезный раздражитель. Более того, министр отметил, что Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает все для того, чтобы создать там квазигосударство.