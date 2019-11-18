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Суд вернул звания осужденным за взятки бывшим полицейским

18:14 18.11.2019
Полиция
© KM.RU, Илья Шабардин
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Мосгорсуд восстановил звания бывшим начальнику отдела полиции УВД на Московском метрополитене Александру Молоканову и командиру роты отдела полиции на метрополитене Роману Рожнову, которые были осуждены за получение взяток от подчиненных за покровительство по службе, невыходы на работу и начисление премий.

Ранее суд приговорил Молоканова и Рожнова к 8 и 6 годам лишения свободны соответственно.

По словам свидетелей, с каждой премии Рожнов, угрожая «большими неприятностями», требовал у сотрудников перечисления на карту начальнику отдела 20 000 рублей. Кроме того, сотрудницы УВД на метрополитене заявили, что Молоканов предложил им фиктивно оформить выход на службу до окончания декретного отпуска, а половину денежного довольствия перечислять Рожнову, который затем передавал их Молоканову.

Как сообщает «Коммерсант», защита Рожнова смогла убедить апелляционную инстанцию, что их клиент действовал «в силу служебной зависимости».

В результате Мосгорсуд изменил приговор и восстановил Рожнова в звании майора полиции, сократив ему срок лишения свободы до 5 лет, а Молоканова суд восстановил в звании полковника, оставив срок заключения без изменений.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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19.11.2019, 00:22
Гость: Да уж

Как надоел этот маразм.
19.11.2019, 00:16
Гость: Олег

Кто бы сомневался. Коррупция узаконена.
19.11.2019, 00:16
Гость: Пенсионер

За взятки суд вернул звания осужденным бывшим полицейским
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