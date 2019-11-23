Украина использует «формулу Штайнмайера» для постепенного захвата Донбасса

Около ста сотрудников полиции и нацгвардии Украины зашли в находящиеся в Донбассе поселки Золотое-1 и Горское

Кроме того, по информации украинских СМИ, прокиевские силовики вторглись в Золотое-4 и Катериновку. Ранее данные населенные пункты формально оставили подразделения ВСУ в рамках реализации так называемой «формулы Штайнмайера».

Фото с сайта riafan.ru

Однако Киев это, похоже, нисколько не смущает. Еще 7 ноября временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил о том, что после развода сил на освобожденные территории будут заходить силы полиции и нацгвардии Украины.

В чем смысл такого «разведения», не совсем ясно. В условиях боевых действий (а в Донбассе, несмотря на птичий язык официального Киева, идет полноценная гражданская война) национальная гвардия по своему «содержанию» мало чем отличается от ВСУ. Практически во всем мире подразделения карабинеров, жандармов и внутренних войск на войне применяются так же, как и обычные армейские части.

Таким образом, Украина де-факто провела не развод, а ротацию.

Впрочем, все это соответствует общему ходу событий.

Средства массовой информации регулярно публикуют новости об обстрелах республик Донбасса украинскими войсками.

18 ноября украинские военные неоднократно открывали огонь на донецком и горловском направлении.

20 ноября ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии северные пригороды Донецка.

С 20 на 21 ноября, по информации СЦКК, украинские формирования открывали огонь десять раз за сутки.

22 ноября в результате украинского обстрела был поврежден дом в прифронтовой Еленовке.

Таким образом, война идет. Несмотря на подписанные «мирные» документы, на жителей Донбасса, не желающих жить так, как это им диктуют обитатели Киева или Львова, продолжают сыпаться снаряды. Просто потому что они не хотят ставить памятники Бандере и не считают мойку унитазов в Польше чем-то правильным и достойным стремления.

Срок действия закона «об особом статусе», принятый Верховной радой, скоро заканчивается. Судя по высказываниям президента Украины Владимира Зеленского и представителей его окружения, в существующем виде закон никто продлевать не собирается. Украинские политики обещают в случае парламентского переголосования выхолостить из него даже любые намеки на автономию Донбасса.

Рада даже не думает отменять скандальные законы о «декоммунизации», героизации гитлеровских коллаборационистов и запрете использования русского языка в официальной сфере. Ожидать того, что Донбасс пожелает интегрироваться с такой страной – было бы, по меньшей мере, странно.

Таким образом, официальный Киев не только блокирует продвижение в вопросе прекращения конфликта в Донбассе, но и саботирует то, то уже достигнуто, прикрываясь, в духе мелких мошенников, откровенным словоблудием.

Причем судя по тому, что схемы действий официального Киева предварительно озвучиваются и.о. американского посла, а уже только после этого в офисе президента и Верховной раде, несложно догадаться — данный сценарий пишется не на Украине. И пока это будет нужно деятелям из-за океана, украинцы будут убивать жителей Донбасса и при этом – умирать сами.

Вырваться из данного порочного круга и обрести свободу от нынешних хозяев украинскому народу, похоже, удастся только через большие страдания. Впрочем, других вариантов для выживания у него, похоже, нет. Ведь Вашингтон готов воевать за Украину до... последнего украинца.