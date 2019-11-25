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Из музейной сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

18:07 25.11.2019

Из всемирно известной музейной сокровищницы «Зеленый свод» (Дрезден) неизвестные похитили драгоценности на общую сумму примерно в один миллиард евро.


Фото с сайта gruenes-gewoelbe.skd.museum

Преступники с места преступления скрылись, а в полиции Дрездена заявили, что подозреваемых пока нет, сообщает издание Bild.

Во время ограбления злоумышленники подожгли трансформатор, отвечающий за электричество в нескольких крупных городских музеях, а затем залезли в сокровищницу через окно.


Фото с сайта gruenes-gewoelbe.skd.museum

Предположительно, грабители забрали исключительно драгоценности и не тронули крупные экспонаты (картины, вазы и другие).


Фото с сайта gruenes-gewoelbe.skd.museum

Напомним, «Зеленый свод» представляет собой одну из богатейших коллекций драгоценностей в Европе, которая охватывает период от Ренессанса до классицизма.

Темы: Кражи и ограбления
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Комментарии читателей
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25.11.2019, 21:38
Гость: гость

Кстати, если скифское золото Нидерланды отдадут на Украину, а не собственнику в Крым вернут, то это золото ждет очень печальная судьба. Его просто разграбят украинские властьимущие. Этим все и закончится. И эта коллекция будет утеряна навсегда.
25.11.2019, 21:19
Гость: В. Высоцкий

Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
...
25.11.2019, 20:49
Гость: Виктор

Ай-я-яй! А где же резервное питание в музеях? Электроэнергии в стране уже не хватает? Не рановато ли отказались от АЭС, перешли на средневековые ветряки? А вот Россия строит ядерные реакторы на быстрых нейтронах, гибридные реакторы на тории, в 2020 заработает самый мощный в мире российский лазер, который зажжет термоядерную реакцию в Токомак-15!
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