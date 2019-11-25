Из музейной сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

18:07

Из всемирно известной музейной сокровищницы «Зеленый свод» (Дрезден) неизвестные похитили драгоценности на общую сумму примерно в один миллиард евро.



Фото с сайта gruenes-gewoelbe.skd.museum

Преступники с места преступления скрылись, а в полиции Дрездена заявили, что подозреваемых пока нет, сообщает издание Bild.

Во время ограбления злоумышленники подожгли трансформатор, отвечающий за электричество в нескольких крупных городских музеях, а затем залезли в сокровищницу через окно.



Фото с сайта gruenes-gewoelbe.skd.museum

Предположительно, грабители забрали исключительно драгоценности и не тронули крупные экспонаты (картины, вазы и другие).



Фото с сайта gruenes-gewoelbe.skd.museum

Напомним, «Зеленый свод» представляет собой одну из богатейших коллекций драгоценностей в Европе, которая охватывает период от Ренессанса до классицизма.