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В центре Лондона произошла стрельба

18:57 29.11.2019

В центре британской столицы, на Лондонском мосту, произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину. 

Как уточнил телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд, полицейские застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом, в результате чего пострадали пять человек. 

В своём Twitter лондонская полиция сообщила, что "на данном этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту неясны". Тем не менее из соображений предосторожности правоохранители относятся к этому  как к связанному с терроризмом, пишет РИА Новости.

Движение по Лондонскому мосту перекрыто, на нем остаются несколько автобусов и автомобилей. В район прибыло значительное количество полицейских, в том числе вооруженных, которые оцепили территорию. В небе видны вертолеты. Служба скорой помощи и пожарная охрана отправили к месту ЧП усиленные бригады.
Расположенная неподалеку станция метро London Bridge закрыта, поезда на ней не останавливаются.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон проинформирован об инциденте на Лондонском мосту, он следит за ситуацией и выражает благодарность полиции и всем аварийным службам "за их немедленную реакцию", сообщает RT.

Темы: Великобритания, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2019, 23:35
Гость: Ну, конечно!

Ещё одного брэхуна-скрипаля прихлопнули. Угадай с одного разу, кто будет виноват?
29.11.2019, 21:13
Гость: Это

для лондона событие?
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