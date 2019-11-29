В центре Лондона произошла стрельба

18:57

В центре британской столицы, на Лондонском мосту, произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.

Как уточнил телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд, полицейские застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом, в результате чего пострадали пять человек.

В своём Twitter лондонская полиция сообщила, что "на данном этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту неясны". Тем не менее из соображений предосторожности правоохранители относятся к этому как к связанному с терроризмом, пишет РИА Новости.

Движение по Лондонскому мосту перекрыто, на нем остаются несколько автобусов и автомобилей. В район прибыло значительное количество полицейских, в том числе вооруженных, которые оцепили территорию. В небе видны вертолеты. Служба скорой помощи и пожарная охрана отправили к месту ЧП усиленные бригады.

Расположенная неподалеку станция метро London Bridge закрыта, поезда на ней не останавливаются.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон проинформирован об инциденте на Лондонском мосту, он следит за ситуацией и выражает благодарность полиции и всем аварийным службам "за их немедленную реакцию", сообщает RT.