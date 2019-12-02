16:37

Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с террористами и курдскими формированиями

Федеральное агентство новостей (ФАН) получает все новые данные, доказывающие прямое сотрудничество США с боевиками «Исламского государства»*, курдами и ЧВК Academi. Благодаря наемникам Вашингтон содействует эскалации конфликта в Сирии и ворует нефть.

Отдел расследования ФАН выпустил вторую часть расследования о ситуации в арабской республике. В первой части журналисты рассказали о связях сотрудника издания «Новая газета» Дениса Короткова и олигарха Михаила Ходорковского с ИГ*.

Согласно сирийским источникам издания как со стороны властей, так и боевиков, США не стремились искать мира и всегда добивались эскалации конфликта в Сирии. Сообщается, что американские военные не противостоят терроризму, а воспитывают его.

Например, один из бывших террористов рассказал, что в его формировании боевиков учили ведению информационной войны. Например, одного из связистов заставляли снимать видеоролик, на котором якобы запечатлён авиаудар ВС Сирии по позициям мирных жителей. Материал предназначался для американцев, чтобы они позднее нанесли удар по армии Башара Асада. Передать ролик по назначению должны были через курдов.

Эту же информацию подтвердил один из «охотников на ИГ*.

«Мы буквально через неделю, когда организовали наблюдательный пункт рядом с железной дорогой, постоянно видели боевиков ИГ* в составе курдских патрулей. <…> Американцы там тоже начали появляться регулярно», — пояснил он.

Имеется информация и о том, что Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с террористами и курдскими формированиями, чтобы воровать природные ресурсы Сирии. Для этих же целей в провинцию Дэйр-эз-Зор переброшено около 2 тысяч наемников ЧВК Academi, более известной как Blackwater.

От продажи награбленной сирийской нефти США получают 3,3 млн долларов в день и порядка 70-80 миллионов долларов ежемесячно. Из них десять миллионов уходят курдским лидерам в обмен на лояльность. С учетом этого становится понятно, посему США не торопятся покидать Сирию и тем более – способствовать установлению мира. Чем дольше продолжается конфликт, тем дольше они смогут беспрепятственно выкачивать ресурсы суверенного государства.

С более подробной информацией можно ознакомится в материале ФАН.

* — организация, запрещенная на территории РФ

