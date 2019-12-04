Германия вышлет двух сотрудников посольства России

15:51

Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление немецкого МИД.

"Этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные просьбы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", — в частности говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ранее МИД Германии вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве.

В российском МИД заявили, что на действия Германии будет дат зеркальный ответ.

Ранее сообщалось, что правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции против Москвы, если появятся доказательства того, что она имеет отношение к убийству гражданина Грузии.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно опровергал связь между убийством и "официальной Россией".

В конце лета неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.

Следствие посчитало самым вероятным сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства", заказчиком могла выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.