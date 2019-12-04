США вновь не выдали визы российской делегации

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Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.

Делегация казначейства должна была приехать в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

"Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым", - добавили в посольстве.

Дипломаты обвинили власти США в последовательном ограничении въезда российских официальных лиц, что влечет за собой срыв "важнейших переговорных форматов".

"На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание "визовой войны" на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову"", - подчеркнули в дипмиссии.

Минувшим летом США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. В ответ Россия предложила перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи.