07:55

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате", пишет РИА Новости.

Отмечается, что содержание утвержденных сценариев в Киеве не раскрыли. Известно лишь, что глава государства поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Зеленский также подчеркнул недопустимость решения "проблемы оккупированных территорий военным путем" и отметил, что мир на востоке Украины необходимо достичь "политико-дипломатическими методами".

В Париже на 9 декабря запланирован саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции.