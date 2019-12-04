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Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

07:55 4.12.2019
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате", пишет РИА Новости.

Отмечается, что содержание утвержденных сценариев в Киеве не раскрыли. Известно лишь, что глава государства поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Зеленский также подчеркнул недопустимость решения "проблемы оккупированных территорий военным путем" и отметил, что мир на востоке Украины необходимо достичь "политико-дипломатическими методами".

В Париже на 9 декабря запланирован саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции.

Темы: Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 14:00
Гость: Татьяна Алексеевна

Детский сад..
Если он не начнёт действия по прекращению военных действий, то Европа может и ввести санкции.
Не верите? Уже начались претензии к Украине по поводу СП2.
Ребятки, Европа в лице Германии никогда не была глупее остальной Европы.
Надо будет, они и США поставят условия.
04.12.2019, 11:03
Гость: а что вы от Зеленского хотели

его не для того из-за океана одобрили, чтобы он прекратил войну, федерализовал Украину и поднёс её на блюдечке России.
04.12.2019, 10:25
Гость: Клим

В каждом сценарии: Мы вас будем лишать прав, свободы, но вы любите нас мы же украина....
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