Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате", пишет РИА Новости.
Отмечается, что содержание утвержденных сценариев в Киеве не раскрыли. Известно лишь, что глава государства поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.
Зеленский также подчеркнул недопустимость решения "проблемы оккупированных территорий военным путем" и отметил, что мир на востоке Украины необходимо достичь "политико-дипломатическими методами".
В Париже на 9 декабря запланирован саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции.