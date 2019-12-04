В Бундестаге раскритиковали политику Украины по «Северному потоку-2»

14:28

Позиция Украины по «Северному потоку-2» неприемлема. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По словам политика, если продолжающий получать политическую и финансовую поддержку от Евросоюза Киев решил поддержать санкции США в отношении энергетической политики Германии, то перед Берлином встает вопрос о дальнейшей помощи Украине.

Он подчеркнул, что американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику. Парламентарий добавил, что в этой связи санкции, которыми угрожают США, абсолютно недопустимы.

«Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах», — заявил Эрнст.

1 декабря стало известно, что США готовят «санкционный трюк» против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Против реализации проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.